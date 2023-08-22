В Чехию доставлен первый многоцелевой вертолет UH-1Y "Веном"

ЦАМТО, 21 августа. Командование ВС Чехии сообщило о прибытии в страну 17 августа первого многоцелевого вертолета UH-1Y "Веном" и еще одного ударного вертолета AH-1Z "Вайпер".

Техника была доставлена на борту самолета ВТА C-17A "Глоубмастер" ВВС США.

Новая партия дополнит первую пару AH-1Z, которая была доставлена ранее и 17 августа в присутствии министра обороны Чехии Яны Черноховой была официально принята на вооружение на базе в Намешть-над-Ославой.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года Госдепартамент США одобрил продажу Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) до 12 многоцелевых вертолетов UH-1Y общей стоимостью до 575 млн. долл. В мае 2019 года Госдеп также одобрил поставку Чехии в рамках программы FMS 4 ударных вертолетов AH-1Z и сопутствующего оборудования общей стоимостью 205 млн. долл.

В конце 2019 года МО Чехии признало оптимальной закупку для Вооруженных сил комбинации из 8 многоцелевых UH-1Y и 4 ударных AH-1Z. 12 декабря 2019 года министры обороны США и Чехии подписали письмо с предложением и принятием предложения о продаже ВС Чехии вертолетов UH-1Y "Веном" и AH-1Z "Вайпер". Общая стоимость продажи составила около 650 млн. долл. Планируется, что поставки должны завершиться в 2024 году.

В сентябре 2020 года ВМС США заключили с компанией Bell Textron первый контракт стоимостью 272,161 млн. долл. на производство 8 вертолетов UH-1Y и 4 вертолетов AH-1Z для ВС Чехии. Сборка первого AH-1Z началась в феврале 2022 года.

Весной 2022 года Чехия и США достигли договоренности о безвозмездной передаче в дополнение к новым UH-1Y и AH-1Z двух дополнительных "Вайпер" и шести "Веном" из состава ВС США. В мае 2023 года Госдепартамент США одобрил поставку Чехии в рамках программы "Иностранные военные продажи" необходимых для модернизации оборудования и услуг на сумму до 650 млн. долл. Таким образом, на вооружении ВВС Чехии будет состоять 20 американских машин: 10 многоцелевых UH-1Y "Веном" и 10 ударных AH-1Z "Вайпер". Наряду с вертолетами, СВ Чехии получат соответствующее вооружение, включая ПТУР "Хеллфайр", УР APKWS, неуправляемые ракеты, пушки, пулеметы и боеприпасы.

Пилоты и техники базы в Намешть-над-Ославой с июля прошлого года по 9 февраля текущего проходили переподготовку на новые вертолеты на базе морской пехоты США Кэмп-Пендлтон (шт.Калифорния). В течение следующих двух лет обучение продолжится в Чехии под руководством мобильной группы подготовки.

В марте в Чехию был доставлен первый из двух тренажеров, которые LOM Praha будет эксплуатировать в недавно построенном тренажерном центре на базе в Наместь-над-Ославой.

26 июля на 22-ю вертолетную базу ВВС была доставлена первая пара ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер". Согласно планам, к середине сентября на базу должны быть доставлены еще два вертолета: один AH-1Z "Вайпер" и один UH-1Y "Веном".