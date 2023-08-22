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Военное обозрение

Разработчик сообщил о планах оснастить новую БМП «Манул» более мощным двигателем

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Источник изображения: topwar.ru

Российская боевая машина пехоты "Манул", разрабатываемая с перспективой создания новой универсальной платформы, получит более мощный двигатель. Об этом сообщил холдинг "Высокоточные комплексы".

Новую БМП разрабатывает Курганское СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения), впервые машину показали на форуме "Армия-2020", основой для "Манула" послужила БМП-3М "Драгун". Разработчики изначально заложили в конструкцию возможность вносить изменения, в том числе увеличивать бронирование и т.д. Соответственно, для машины нужен более мощный двигатель.

В изделии изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения. Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов

- приводит РИА Новости сообщение холдинга.

Как уже сообщалось, БМП "Манул" создается с учетом требований военных, а также опыта специальной военной операции. На данный момент рассматривается вариант с установкой боевого модуля с 57-мм автоматическим орудием вместо изначально предложенного 30-мм, позволит БМП выполнять гораздо больший спектр задач, гарантированно поражая легкую бронетехнику противника с большей дистанции.

Окончательный облик БМП еще не определен, поэтому возможны различные изменения. В первоначальном варианте БМП имела переднее расположение двигателя и десантный отсек, вмещающий восемь человек, расположенный в кормовой части. На вооружении необитаемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТРК "Корнет".

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БМП-3М
УТД-32
Компании
СКБМ Курган
СКБМ Самара
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