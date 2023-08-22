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Военный назвал способное уничтожить истребители F-16 российское оружие

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости

Российские Су-35 и МиГ-31 способны уничтожить истребители F-16, которые готовят к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«F-16 — это легкий истребитель четвертого поколения. Самый массовый истребитель в мире. Это неплохая машина, маневренная. Она может нести достаточно большую бомбовую нагрузку. В том числе и ракеты воздух-земля», — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, истребители F-16 появятся на вооружении ВСУ не раньше весны следующего года, потому что необходимо обучить экипажи и создать инфраструктуру.

«Даже эксперты на Западе признают, что у российских Вооруженных сил есть самолеты, которые могут вполне успешно бороться с F-16. Это, прежде всего, Су-35 — тяжелый истребитель поколения 4++, МиГ-31 — дальний перехватчик, и, конечно, это наши средства противовоздушной обороны, особенно С-400», — перечислил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что королевство поставит ВСУ 42 самолета F-16.

Минобороны Дании также сообщило о поставках F-16 для Киева. Однако это произойдет только после завершения тренировок украинских летчиков и выполнения остальных условий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
F-16
МиГ-31
Су-35
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