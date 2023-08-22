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В ВС РФ поступили первые комплексы управления ПВО «Магистр-СВ»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ТАСС: в войска поступили первые комплексы управления ПВО «Магистр-СВ»

На вооружение ВС РФ поступили первые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) «Магистр-СВ». Об этом 21 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Комплексы автоматизированного управления средствами войсковой ПВО «Магистр-СВ» производятся серийно, первая партия машин уже передана заказчику», — указал источник агентства на форуме «Армия-2023».

Отмечается, что «Магистр-СВ» разработан пензенским НПП «Рубин» из состава холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Комплекс управления необходим для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств, а также для координации противовоздушного боя.

Накануне корреспондент «Известий» Антон Золотницкий сообщил, что в рамках «Армии-2023» был представлен новый автомат Калашникова — АК-19. Также впервые показали зенитный артиллерийский комплекс на базе БТР-82.

16 августа сообщалось, что количество компаний, представляющих на форуме «Армия-2023» БПЛА, малогабаритные средства РЭБ и другое противодроновое оборудование, выросло в несколько раз по сравнению с предыдущими аналогичными выставками.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходил с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
БТР-82
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
Рубин НПП
Проекты
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