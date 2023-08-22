Станут смертниками: Лондон сплавит боевикам ВСУ устаревшие БМП Warrior

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Британия, возможно, начнет поставлять украинским боевикам свои боевые машины пехоты FV510 Warrior. По появившимся в Сети данным, речь идет о нескольких десятках единиц.

Как сообщает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), если эта информация подтвердится, то вооруженные формирования киевского марионеточного режима получат пятый тип гусеничных БМП (если не считать советские образцы и их клоны, а только западные модели). Причем тип этот уже достаточно устаревший, его разработка осуществлялась еще в 70-е годы, а серийное производство было прекращено почти тридцать лет назад.

Всего за тот период выпущено более тысячи единиц. В настоящее время в строю остаются около четырех сотен, часть из которых - разведывательные, ремонтные и эвакуационные машины.

Масса БМП - 23500 кг. Броня защищает от 25-мм бронебойных снарядов в лобовой части. Борта держат 14,5-мм пули КПВ. В ходе выполнения боевых задач и миротворческих миссий некоторые машины получали дополнительное бронирование и решетчатые экраны, однако у образцов на видео ничего такого нет.

Вооружение - 30-мм пушка L21A1 Rarden, ведение точного огня из которой в движении практически невозможно из-за отсутствия стабилизаторов. Ее боекомплект - 228 выстрелов. Имеется также 7,62-мм пулемет L94A1, его запас - 2200 патронов. Противотанковые управляемые ракеты отсутствуют.

Мощность двигателя CV8 TCA - 550 л.с. Максимальная скорость - 75 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - три человека, десант - семь. Ожидается, что FV510 Warrior полностью спишут в ближайшие годы, поэтому их, вероятно, и собираются перебросить в горячую точку.