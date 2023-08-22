Разработчик: новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новая российская боевая машина пехоты "Манул" разработки "Курганмашзавода" получит более мощный двигатель, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы".

Там напомнили, что разработка БМП-3М "Драгун", впервые показанная на форуме "Армия-2015", стала основой для создания платформы БМП "Манул".

"В изделии изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр ее применения. Машину планируется оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, размещаться он будет в передней части. Это обеспечит удобный вход в БМП экипажу и десанту через заднюю аппарель, облегчит загрузку боеприпасов и грузов", — рассказали в холдинге.

В корпорации отметили, что "Манул" может стать базовой платформой для разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов и других.

А по окончании разработки и испытаний это изделие поступит в серийное производство на "Курганмашзаводе", заключили собеседники агентства.