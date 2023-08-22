Войти
Известия.ru

Форум «Армия-2023» показал совершенствование ОПК России на фоне СВО

258
0
0
Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Опыт спецоперации позволил довести до совершенства существующие образцы вооружения и создать новые, которые будут пользоваться спросом на глобальном рынке. Об этом 20 августа сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.


Отмечается, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» присутствовали тысячи специалистов из 76 стран. В рамках форума были представлены почти 30 тыс. образцов российского вооружения.

Как указал корреспондент, самоходную артиллеристскую установку (САУ) «Мальва» благодаря колесному шасси может моментально уходить из-под огня противника и быстро перебрасывать технику. По дороге орудие развивает скорость до 80 км/ч. Впервые в российской армии такую гаубицу разместили на колесном шасси.

Также в рамках «Армии-2023» был представлен новый автомат Калашникова. Экспортный вариант АК-19 обладает укороченным стволом, глушителем и, главное отличие, натовский калибр 5.56 на 45. Также впервые показали зенитный артиллерийский комплекс на базе БТР-82. Эта машина способна моментально обнаруживать и уничтожать малые воздушные цели, в частности беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Министр обороны Бурунди Алэн Трибер Мутабази подчеркнул, что беспилотники и выставка в целом очень впечатлила делегацию. В связи с этим он выразил желание плотнее сотрудничать с Россией и закупить новую технику.

По словам корреспондента, в ходе спецоперации Военно-промышленный комплекс (ВПК) перестроился, военные заводы работают круглосуточно. Инженеры модернизируют образцы.

В результате танки получили новый инфракрасный камуфляж, заводские «скворечники» против беспилотников и антенны радиоэлектронной борьбы.

«Мы устанавливаем на танк купола, каждый купол на определенную частоту. Обеспечивает защиту от налетов FPV-дронов», — рассказал генеральный директор «Лаборатории ППШ» Денис Осломенко.

Помимо этого, корреспондент сообщил, что на форуме представлена коллекция трофейного вооружения, полученного в ходе спецоперации. В частности, на «Армии-2023» можно увидеть HMMWV (Humvee), Javelin, гаубицу М-777, французский колесный танк AMX, американский БТР М-113 в экспортном варианте и австралийский броневик Bushmaster.

В связи с имиджевыми потерями Запада на фоне захвата поставленной на Украину техники,

Архитектуру мировой безопасности коллективный Запад разрушает ценой собственных западный ВПК рискует лишиться части новых контрактов, которые перейдут к России. На форуме «Армия-2023» сумма экспортных соглашений превысила 56 млрд рублей.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что международный военно-технический форум «Армия-2023» завершился в Подмосковье, за семь дней его посетили 1 млн 93 тыс. 285 человек.

16 августа сообщалось, что количество компаний, представляющих на форуме «Армия-2023» БПЛА, малогабаритные средства РЭБ и другое противодроновое оборудование, выросло в несколько раз по сравнению с предыдущими аналогичными выставками.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходил с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бурунди
Россия
США
Украина
Продукция
HMMWV
M113 БТР
АК-74 "Калашников"
БТР-82
Компании
M777
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.08.2023
Российский "Ланцет" поразил американский БТР Stryker в Запорожье
26.08.2022
Смертельная щедрость НАТО
20.05.2022
Сдача без торга, туман войны, ракет хватит на всё
19.04.2022
БТР из 1960-х и мины из 1950-х. Какое оружие США отправляют на Украину
24.08.2020
Глава Рособоронэкспорта: для нас важны все заказчики и все контракты
03.07.2012
Грузинская армия снова боеспособна?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 03:26
  • 1
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 22.08 03:08
  • 54452
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)
  • 22.08 00:30
  • 1
На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО
  • 22.08 00:21
  • 37
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 21.08 19:36
  • 5
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 21.08 13:47
  • 4137
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.08 13:35
  • 1
Исследователи НАСА раскрыли новый секрет марсианских недр
  • 21.08 12:42
  • 1
«Росэлектроника» разработал новые модемы для российских БПЛА
  • 20.08 22:02
  • 1
Индонезийская компания PT PAL приступила к строительству первого ДВКД для ВМС Филиппин
  • 20.08 20:59
  • 2618
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.08 14:26
  • 1
Болгария присоединится к усилиям Группы семи по долгосрочной поддержке Украины
  • 19.08 12:20
  • 46
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 19.08 11:11
  • 240
Космонавтика Илона Маска
  • 19.08 06:55
  • 2
Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое