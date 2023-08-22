Форум «Армия-2023» показал совершенствование ОПК России на фоне СВО

Опыт спецоперации позволил довести до совершенства существующие образцы вооружения и создать новые, которые будут пользоваться спросом на глобальном рынке. Об этом 20 августа сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Отмечается, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» присутствовали тысячи специалистов из 76 стран. В рамках форума были представлены почти 30 тыс. образцов российского вооружения.

Как указал корреспондент, самоходную артиллеристскую установку (САУ) «Мальва» благодаря колесному шасси может моментально уходить из-под огня противника и быстро перебрасывать технику. По дороге орудие развивает скорость до 80 км/ч. Впервые в российской армии такую гаубицу разместили на колесном шасси.

Также в рамках «Армии-2023» был представлен новый автомат Калашникова. Экспортный вариант АК-19 обладает укороченным стволом, глушителем и, главное отличие, натовский калибр 5.56 на 45. Также впервые показали зенитный артиллерийский комплекс на базе БТР-82. Эта машина способна моментально обнаруживать и уничтожать малые воздушные цели, в частности беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Министр обороны Бурунди Алэн Трибер Мутабази подчеркнул, что беспилотники и выставка в целом очень впечатлила делегацию. В связи с этим он выразил желание плотнее сотрудничать с Россией и закупить новую технику.

По словам корреспондента, в ходе спецоперации Военно-промышленный комплекс (ВПК) перестроился, военные заводы работают круглосуточно. Инженеры модернизируют образцы.

В результате танки получили новый инфракрасный камуфляж, заводские «скворечники» против беспилотников и антенны радиоэлектронной борьбы.

«Мы устанавливаем на танк купола, каждый купол на определенную частоту. Обеспечивает защиту от налетов FPV-дронов», — рассказал генеральный директор «Лаборатории ППШ» Денис Осломенко.

Помимо этого, корреспондент сообщил, что на форуме представлена коллекция трофейного вооружения, полученного в ходе спецоперации. В частности, на «Армии-2023» можно увидеть HMMWV (Humvee), Javelin, гаубицу М-777, французский колесный танк AMX, американский БТР М-113 в экспортном варианте и австралийский броневик Bushmaster.

В связи с имиджевыми потерями Запада на фоне захвата поставленной на Украину техники,

Архитектуру мировой безопасности коллективный Запад разрушает ценой собственных западный ВПК рискует лишиться части новых контрактов, которые перейдут к России. На форуме «Армия-2023» сумма экспортных соглашений превысила 56 млрд рублей.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что международный военно-технический форум «Армия-2023» завершился в Подмосковье, за семь дней его посетили 1 млн 93 тыс. 285 человек.

16 августа сообщалось, что количество компаний, представляющих на форуме «Армия-2023» БПЛА, малогабаритные средства РЭБ и другое противодроновое оборудование, выросло в несколько раз по сравнению с предыдущими аналогичными выставками.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходил с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.