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ТАСС

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-12-04

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Cпутник "Гаофэнь-1"
Cпутник "Гаофэнь-1".
Источник изображения: CAST

Аппарат также будут использовать в программе по развитию сети дорожно-транспортных коммуникаций и для предупреждения о стихийных бедствиях

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen-12-04, который будет использоваться в геодезии и проектах городского планирования. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в соцсети WeChat, вывод аппарата на орбиту был осуществлен в понедельник при помощи ракеты CZ-4C в 01:45 по пекинскому времени (20:45 мск в воскресенье) с космодрома Цзюцюань на севере КНР. Он стал 484-м для носителей этой серии.

Данные с Gaofen-12-04 также планируется использовать в программе по развитию сети дорожно-транспортных коммуникаций, в сельском хозяйстве при оценке урожайности, для предупреждения о надвигающихся стихийных бедствиях.

CZ-4C - жидкотопливная трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,8 м. Она достигает 46,9 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 4,2 тонны полезного груза (1,5 тонны для геостационарной переходной орбиты).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По этому показателю за указанный период он занял второе место после США. 

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Китай
США
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CASC
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Луна
Марс
Чанчжэн
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