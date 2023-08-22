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Известия.ru

Комиссар ЭКОВАС допустил военный вариант решения кризиса вокруг Нигера

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou

ЭКОВАС: военный вариант решения кризиса вокруг Нигера всё еще допускается

Комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель Фатау Мусах 20 августа заявил, что применение военного варианта для урегулирования кризиса вокруг Нигера всё еще рассматривается.

«Военный вариант всё еще на столе, мы его не отзывали», — сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

Ранее в этот день агентство Associated Press со ссылкой на участвовавшего в переговорах чиновника сообщило, что двухчасовые переговоры между делегацией ЭКОВАС и мятежниками, захватившими власть в Нигере, почти не дали результатов.

При этом на встрече руководитель захватившего власть в Нигере Национального совета спасения родины (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани настаивал на отмене санкций ЭКОВАС и давал понять, что свергнутый президент Нигера Мохамед Базум не вернется к власти.

Накануне Абдурахман Тчиани заявил, что Нигер готов к возможной войне со странами ЭКОВАС, и подчеркнул, что переходный период власти не превысит трех лет.

Члены делегации ЭКОВАС прибыли в Нигер 19 августа. Они встретились с отстраненным от власти президентом страны Мохамедом Базумом. Делегацию ЭКОВАС встретил в аэропорту назначенный мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. Отмечается, что визит продлился 10 минут.

За день до этого, 18 августа, комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах отметил, что ЭКОВАС приняло решение относительно дня для осуществления военного вторжения в Нигер, однако о нем не будет объявлено.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума, на следующий день объявив, что президент смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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Нигер
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