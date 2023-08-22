Войти
ТАСС

Эксперимент с самозаживляющимся материалом на МКС пройдет в два этапа

229
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Гендиректор Центра им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков сообщил, что работа по подготовке эксперимента ведется совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Испытания самозаживляющегося материала на борту Международной космической станции (МКС) пройдут в два этапа. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Центра им. М. В. Келдыша (разработчик материала, входит в Роскосмос) Владимир Кошлаков.

"Этот эксперимент (по испытанию материала - прим. ТАСС) на две части хотим разбить. Первая часть - это простой, быстрый, показательный, что материал работает, а вторая часть - это уже нормальный эксперимент, создание конкретной конструкции, которая могла бы быть использована в том числе и в создании Российской орбитальной станции", - сказал Кошлаков.

По словам гендиректора Центра им. М. В. Келдыша, работа по подготовке эксперимента ведется совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Первую часть эксперимента планируется провести с представительницей Белоруссии, которая отправится на МКС, вторую - с российскими космонавтами.

В августе 2020 года Кошлаков сообщил ТАСС о разработке наноматериала для космических кораблей, способного восстановиться в случае повреждений, в том числе микрометеоритами. Основой такого материала является неньютоновская жидкость, ее вязкость зависит от скорости деформации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
МКС
Наноиндустрия
Похожие новости
06.04.2023
Белорусский космонавт проверит на МКС самозалечивающийся материал предприятия Роскосмоса
12.02.2020
На МКС продолжат эксперименты с биопринтером
14.10.2015
Стартовый комплекс частного космоса
11.08.2015
От спутников до топинамбура: успехи и проблемы совместных программ Белоруссии и России
31.12.2014
Неделя авиакосмических технологий
19.05.2010
РФ и США могут договориться о новом двигателе для космических кораблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.08 03:26
  • 1
Новая российская БМП "Манул" получит более мощный двигатель
  • 22.08 03:08
  • 54452
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.08 00:36
  • 1
Десантно-штурмовой катер проекта КС-ДШК850 (05060)
  • 22.08 00:30
  • 1
На форуме "Армия" представили новый усилитель мощности для радаров ПВО
  • 22.08 00:21
  • 37
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 21.08 19:36
  • 5
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 21.08 13:47
  • 4137
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.08 13:35
  • 1
Исследователи НАСА раскрыли новый секрет марсианских недр
  • 21.08 12:42
  • 1
«Росэлектроника» разработал новые модемы для российских БПЛА
  • 20.08 22:02
  • 1
Индонезийская компания PT PAL приступила к строительству первого ДВКД для ВМС Филиппин
  • 20.08 20:59
  • 2618
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.08 14:26
  • 1
Болгария присоединится к усилиям Группы семи по долгосрочной поддержке Украины
  • 19.08 12:20
  • 46
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 19.08 11:11
  • 240
Космонавтика Илона Маска
  • 19.08 06:55
  • 2
Боевую мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 повысят вдвое