Эксперимент с самозаживляющимся материалом на МКС пройдет в два этапа

Гендиректор Центра им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков сообщил, что работа по подготовке эксперимента ведется совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Испытания самозаживляющегося материала на борту Международной космической станции (МКС) пройдут в два этапа. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Центра им. М. В. Келдыша (разработчик материала, входит в Роскосмос) Владимир Кошлаков.

"Этот эксперимент (по испытанию материала - прим. ТАСС) на две части хотим разбить. Первая часть - это простой, быстрый, показательный, что материал работает, а вторая часть - это уже нормальный эксперимент, создание конкретной конструкции, которая могла бы быть использована в том числе и в создании Российской орбитальной станции", - сказал Кошлаков.

По словам гендиректора Центра им. М. В. Келдыша, работа по подготовке эксперимента ведется совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Первую часть эксперимента планируется провести с представительницей Белоруссии, которая отправится на МКС, вторую - с российскими космонавтами.

В августе 2020 года Кошлаков сообщил ТАСС о разработке наноматериала для космических кораблей, способного восстановиться в случае повреждений, в том числе микрометеоритами. Основой такого материала является неньютоновская жидкость, ее вязкость зависит от скорости деформации.