Обосновано ли существование НАТО?

Пока США в обличии НАТО находятся в Европе, мира никогда не будет, пишет Nové slovo. Североатлантический альянс — это торговая модель Америки и инструмент для поддержания власти. И сейчас с ним проблемы. Вместе с Украиной и Западом НАТО проиграла России. Близится конец альянса.

Как бы вы ответили на вопрос: "НАТО самая смертоносная организация в мире?"

Если бы Североатлантический альянс распустили после завершения холодной войны, не погибли бы миллионы. Это правда.

Все мы помним барона Гастингса Лайонела Исмея, первого Генерального секретаря Североатлантического альянса, который говорил о смысле и целях НАТО после ее основания в 1949 году: "Держать американцев внутри, русских снаружи и немцев под опекой". Его слова объясняют некоторые вещи, но не все. Североатлантический альянс был и остается в первую очередь наместником и представителем Соединенных Штатов Америки сначала в Европе, а теперь еще и во всем мире. Официально целью НАТО была только защита Запада от военной державы под названием Советский Союз (впоследствии от Варшавского договора).

Но куда там! Североатлантический альянс — американский инструмент гегемонии для подавления европейцев. Всех европейцев. Так же, как когда-то в Индии англичане не справились сами и поэтому использовали индусов для подавления и контроля над своими же, сегодня с европейцами в Европе поступают американцы. С помощью НАТО. К сожалению, это еще не все. Североатлантический альянс создавался не только для того, чтобы подавлять Европу, но и чтобы уничтожить ее. Объединенная Европа, сплоченная настолько, чтобы доминировать в мире культурно и экономически… Такая Европа американцам ни в коем случае не нужна. В конце концов, американцы отвели эту замечательную роль для самих себя. Вы поймете мир только тогда, когда осознаете следующее: конфликта между Востоком и Западом русские не хотели. Конфликт между Востоком и Западом — изобретение США.

После окончания Второй мировой войны была высока вероятность того, что в Европе будут править социалистические и коммунистические правительства. В Италии, Франции и Греции коммунисты создали сильнейшие партии. Даже в Германии, как всерьез предполагалось, на выборах могла победить Социал-демократическая партия. Американцы знали, как этому помешать. Аденауэр со своим "союзом" в коалициях правил с 1949 по 1963 год как чрезвычайно надежный американский наместник в Германии. Американцы покорили Европу не для того, чтобы отдать ее социалистам и коммунистам. Так что им не оставалось ничего иного, как только влиять на выборы так, чтобы в Европе правили партии, которые их устраивали.

Для этих целей они создали тайную армию "Гладио", террористическую организацию, которая совершала преступления, убийства и стояла за "случайными" смертями. В этих преступлениях обвиняли потом преимущественно коммунистов. 24 октября 1990 года о существовании "Гладио" стало известно общественности, когда итальянский премьер Джулио Андреотти раскрыл тайну в парламенте и сообщил, что "Гладио" совершало убийства, различные покушения, вело психологические войны и операции под фальшивым флагом. Вскоре выяснилось, что финансирование первоначально шло из фондов плана Маршалла.

"Гладио" было банкротством демократии. Свободные выборы не разрешались. Разрешались только те выборы, которые подтверждали заранее решенный результат. До сих пор ничего не изменилось.

Так называемая свободная конкуренция систем, коммунизма и социализма с капитализмом, никогда не была свободной. На европейскую историю, прежде всего в германских странах, очень влияли неправительственные организации. Ночной кошмар для американских капиталистов. Такого допустить никто не мог…

Россия хотела войти в Североатлантический альянс

Да, не только Борис Ельцин в 1991 году предполагал, что однажды Россия может вступить в НАТО. Россия внесла такое предложение еще в 1954 году. Двумя годами ранее, еще при жизни Сталина, 10 марта 1952 года Россия в так называемой Сталинской ноте предложила объединить Германию, нейтральную Германию, которая признала бы границу Одера и Нисы. После смерти Сталина, в 1954 году, это предложение прозвучало вновь.

Когда возник Варшавский договор? 14 мая 1955 года. Когда был основан Североатлантический альянс? Четвертого апреля 1949 года. Почему потом Советский Союз так долго тянул с созданием Варшавского договора? Ответ прост: шестого мая 1955 года Федеративная Республика Германия вступила в НАТО. Немцы начали снова готовиться к войне. А как бы вы поступили на месте российского руководства?

Для американцев катастрофой стало бы, если бы немцы и русские договорились, и если бы в Европе "разразился мир". В конце концов, потребовались две мировые войны, чтобы США получили полный контроль над торговлей. Закрепить результат им удалось более или менее после 1990 года. Если бы европейцы выбрали мир, то какую роль могли бы США играть в Европе? Американцы утратили бы свой контроль над Европой, могли бы "собрать вещички" и убираться восвояси на своих впечатляющих военных кораблях. А потом? Что делать со всеми солдатами, со всеми танками и ракетами? И кому бы теперь самые мощные оборонные компании в мире продавали свою замечательную продукцию? Мир? Вы с ума сошли?

Поэтому помните: пока американцы в Европе, мира никогда не будет. Его просто нельзя допускать. Роль НАТО — не в достижении мира, а в ведении войны.

Роспуск Варшавского договора

31 марта 1991 года главы правительств стран Варшавского договора решили распустить свой альянс. Все внимание было приковано к Вашингтону. А что в такой ситуации должно было произойти с НАТО? Соперник самостоятельно распустился. Тогда следовало бы распустить и Североатлантический альянс.

Однако, как я уже объяснил вам ранее, подобные глупые идеи американцам, конечно, даже не приходили в голову. Более того, одержимые манией величия представители НАТО остались верны себе и пошли дальше, занявшись саморекламой и предлагая себя новым потенциальным "клиентам". А эти идиоты на востоке (боюсь, что иначе их не назвать) купились на уловки американцев. Они не поняли, что отдаются в рабство американцам. Конечно, им придется закупать прекрасное новое оружие, чтобы стать равноправным членом Североатлантического альянса. А где они могли его закупить?

Я должен повторить: если вы хотите понять Соединенные Штаты Америки, то должны знать, что США не страна — они представляют торговую модель. Торговую модель! Всегда, всегда и всегда речь идет только о деньгах!

К сожалению, сейчас возникла проблема с торговой моделью НАТО. Ни одно государство в мире не хотело играть с НАТО. Никто не хотел быть соперником. Однако Североатлантическому альянсу требовалась цель. Ему требовался враг. Очевидный враг. А раз никто не хотел играть эту роль, у Североатлантического альянса не оставалось выбора, как только создать себе врага. Надо сказать, что за прошедшие годы Североатлантический альянс дошел в этом до совершенства. НАТО на самом деле означает "Организация Североатлантического договора". Не все государства расположены в области Атлантики. К сожалению, например, Афганистан далек от нее. Но какая разница? А Ливия, а Ирак? Сирия? Неважно. Бизнес есть бизнес. Североатлантический альянс опять был на коне. В торговле все кипело, и это "кипение" уносило все больше и больше жизней — миллионы. А еще были гигантские потоки беженцев! Прекрасные времена!

Конфликт в Югославии

Не буду вдаваться в детали, а только скажу, что американцам удавалось сеять раздор между отдельными регионами. С помощью денег, кредитов, которые Югославия по глупости взяла, и которые ей пришлось возвращать. Но кто должен был их возвращать? Тут же Хорватия пожелала стать независимой. Последовали и другие регионы. Рвать друг друга на куски начали люди, которые прежде жили в мире. Не так уж трудно "раскачать" людей, и так и произошло. Плохим парнем тогда назначили сербского президента Милошевича, который вскоре получил прозвище "Балканский мясник". Новый Гитлер.

Но ведь кто-то должен играть роль плохого парня, а иначе игра не получится. Разумеется, творились зверства. Это бесспорно. Всеми сторонами. Кто-то должен был вмешаться, чтобы привнести мир. Или нет? Якобы никто не мог сделать этого лучше, чем НАТО. Вы спрашиваете, согласовали ли это с ООН? Нет. Просто взяли и сделали.

Во французском городе Рамбуйе Североатлантический альянс продиктовал президенту Слободану Милошевичу условия мира, и у этого человека не оставалось иного выбора, как только их отвергнуть. Иначе ему пришлось бы добровольно сдать свою страну НАТО. Что сделал альянс? Объявил Сербии войну: 78 дней непрерывных авиационных ударов. 28 тысяч бомб. Тысячи погибших мирных жителей. Инфраструктура в руинах. И я спрашиваю снова, кто совершил это безумие? ООН? Нет! Просто Североатлантический альянс нанес удар.

И тогда все эти западные политики превратились в военных преступников. Или нет? Они военные преступники, которым, разумеется, никто никогда не предъявлял обвинений в военных преступлениях. Но кому это в наши дни интересно? Югославия была уничтожена; социализм был уничтожен; балканские государства заставили слушаться. А в Европе уже не сопротивлялись. Америка правила всеми, называя это миром. Соединенные Штаты Америки правили суверенно и после отторжения Косово вскоре создали там вторую крупнейшую базу за пределами собственной территории "Бондстил" площадью 3 миллиона 860 тысяч квадратных метров! Площадь самой большой базы "Раммштайн" в Германии составляет невероятные 17 миллионов квадратных метров!

Кстати, если уж мы заговорили о базе Североатлантического альянса (читай США). В интернете появился документальный фильм, повествующий о том, о чем не следовало, и его уже убрали. Однако информация уже просочилась: пять государств, шесть баз, и на них около 150 атомных бомб НАТО. Они есть в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Теперь мы знаем, что во всех случаях это бомбы типа В61. Это тактическое оружие, которое может нести заряд мощностью от 0,3 до 340 килотонн. Только для сравнения: вес заряда, который взорвался над Хиросимой, достигал 16 килотонн.

Украинский конфликт

Проблема идиотов в том, что они не понимают, когда уже перегибают палку. Поэтому получилось то, что должно было получиться. После того как вопреки всем договоренностям с Россией почти все государства Восточной Европы поглотил НАТО, туда хотели загнать и Грузию, а также, разумеется, Украину. Однако ввиду того, что с Грузией не получилось, можно было бы ожидать, что наши герои из Североатлантического альянса оставят Украину в покое. К сожалению, они не смогли. Свобода есть свобода, то есть мы и Украина можем делать, что хотим. Кому интересна какая-то Россия, империя зла? Мы же хорошие. Мы всегда воплощаем добро.

От внимания гениев в НАТО и Пентагоне ушло только то, что Россия не Афганистан. Россия не Сирия. Россия не Ливия. А что самое главное, Россия в 2023 году уже не та Россия, которая была в 1990 или 1999.

Но не заверяли ли торговцы оружием Североатлантический альянс и Пентагон снова и снова, что их оружие лучшее на свете? Да, да! Гарантированно. Никто их не превзойдет. Кучка имбецилов. А поскольку желаемое легко выдается за действительное, самых отважных идиотов не остановить. Они с радостью верят собственным заблуждениям. Сидя с бокалом вина в расслабленной атмосфере в компании других слабаков, легко решиться на очередную авантюру. Они вообразили себя правителями мира. Конечно, речь об американцах. Вот, мол, мы им теперь покажем! Когда последняя капля разума их покинула, они воскликнули: "Вперед на Москву!" Сейчас катастрофу видят даже те, кто отрицает реальность. Украина никогда не победит, какое сказочное оружие Запад бы ей ни посылал. Украина уже проиграла, а с ней в этом конфликте проиграл и Запад. Вместе с Украиной и Западом этот конфликт после Афганистана проиграл и Североатлантический альянс.

Выясняется, что НАТО может победить такие страны, как Ирак, но не Россию. Российская армия лучше, чем армия Североатлантического альянса. Это факт. Хотя НАТО тратит в 20 раз больше денег на войсковые учения. Боже! Почему же так? Почему Североатлантический альянс не лучший? Но что такое НАТО? Да, торговая модель. Американская торговая модель. В последние годы все шло чрезвычайно хорошо. Они получали рекордные прибыли. А теперь?

Конец НАТО

После катастроф последних лет любой разумный человек в Европе, вероятно, пришел бы к выводу: "Мы снова обмануты американцами. Нам нельзя было соглашаться на эту войну против России и безгранично ее поддерживать".

И еще он подумал бы так: "Американцы в Европе нам больше не нужны. Мы хотим объединенную Европу. С русскими. Без них нельзя построить безопасную Европу в мире и единстве". Никто в Европе не хочет войны. Никто. Так просто? Да, так просто.

Американский инструмент доминирования в Европе — Североатлантический альянс рано или поздно будет распущен. А что же сами американцы? В европейских странах уже много лет мы слышим: америкосы, идите домой!

На пресс-конференции 12 августа 1986 года президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган сказал: "Девять самых страшных слов в английском языке: "Я представляю власти, и я здесь, чтобы вам помочь". Этот подход характерен и для Североатлантического альянса. Что хорошего могла принести эта смертоносная организация?

Американская империя была новым типом империи. В прошлом империи состояли из колоний, которыми управляли и пользовались. Американская империя состоит из более чем 800 военных баз по всему миру. Под дулом автомата политикам всех этих государств навязывают волю Соединенных Штатов Америки. Вы всерьез думаете, что канцлер Олаф Шольц предложил взорвать "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2"? Даже Шольц не такой сумасшедший, а кроме того, Джо Байден, когда канцлер Германии приехал в Белый дом, сказал ему, что США позаботятся о том, чтобы по "Северному потоку" в Европу не шел дешевый газ в Европу. Ведь Соединенные Штаты Америки поставляют в Европу свой СПГ, который втрое дороже, и который добывается варварскими методами (фрекинг), а кроме того, перевозится на неэкологичных танкерах через Атлантический океан.

Вывод

Итак, вот уже более ста лет американцы борются против сотрудничества России с Германией. Но именно это и нужно: сотрудничество на пользу не только обоих народов, но и на пользу всей Европе.

Автор: Павол В. Подолаи (Pavol V. Podolay)