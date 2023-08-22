Представили на вид: чем запомнился форум «Армия-2023»

Свою продукцию на выставке продемонстрировали более 1,5 тыс российских и зарубежных производителей

В выставочной экспозиции международного форума «Армия-2023» участвовали 83 зарубежные компании — это в два раза больше, чем в прошлом году. Странам Запада не удалось изолировать российский оборонно-промышленный комплекс, констатировали эксперты. Минобороны РФ в ходе форума подписало с российскими предприятиями контракты более чем на 400 млрд рублей. По ним армия получит 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн. боеприпасов. Особой популярностью среди посетителей «Армия-2023» пользовалась выставка трофейного оружия западного производства, захваченного в ходе СВО.

Изоляция провалилась

Мероприятия международного форума «Армия-2023» посетили почти 1,1 млн человек. В выставке приняли участие делегации оборонных ведомств 83 государств. Свои экспозиции в рамках форума представили 83 зарубежные компании — это более чем в два раза превысило показатель прошлого года, сообщили в Минобороны РФ

Около 1,5 тыс. отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Минобороны России на форуме «Армия-2023» подписало с предприятиями российского ОПК госконтракты на сумму более 400 млрд руб., сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев. В результате их выполнения в Вооруженные силы РФ поступят более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения, уточнил он.

Ранее Минобороны сообщало о подписании ряда соглашений, по поставке вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор», зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», роботов разминирования «Уран-6», реактивных снарядов для РСЗО «Торнадо-С», противокорабельных крылатых ракет и других систем вооружений и боеприпасов.

Важно, что в форуме «Армия» приняло участие много иностранных делегаций и производителей военной техники, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Андрей Фролов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

— Это наглядно показало, что Россия не находится в изоляции или в осаде, — отметил он. — Много интересного привезли из Китая и Ирана, причем из последнего — очень много натурных макетов. Китайцы в первую очередь приехали с программой по беспилотникам — свои стенды были даже у нескольких компаний. На форуме было заключено много контрактов. «Рособоронэкспорт» заявил об одном контракте на $500 млн — это говорит о том, что выставка с точки зрения международного военно-технического сотрудничества также была успешна.

На форуме был представлен ряд новинок, о которых давно говорили, напомнил эксперт.

— В частности, гаубица «Мальва», новый беспилотник «Ланцет», — перечислил он. — Безусловно, интересен необитаемый комплекс «Зубило», защищенный автомобиль «Титан», семейство автомобилей «Спартак». Целую линейку бронированных машин показал «КамАЗ». Изучение опыта спецоперации дало интересный подбор решений защиты от авиационных средств поражения на бронетехнику, в первую очередь, для танков.

Эксперт отметил появление на выставке множества небольших разработчиков.

— Многие из них представляли, например, свои варианты тактических автомобилей, — рассказал он. — Посмотрим, смогут ли они заключить контракты с Минобороны на поставку своей техники.

Новинки с выставки

На форуме показали новейшую российскую технику. Среди них — ракеты. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» презентовала крылатую ракету нового поколения Х-69 класса «воздух-земля». Максимальная дальность пуска боеприпаса, который несет 310-килограммовую боевую часть, составляет 290 километров. Боеприпас занимает промежуточное место между ракетами малой дальности и стратегическими крылатыми изделиями.

За счет использования современных материалов и специфической конфигурации носового обтекателя, а также почти полного отсутствия выступающих частей, Х-69 стала максимально незаметной в полете. Она предназначена для высокоточного неядерного поражения любых, даже сильно защищенных наземных целей.

Также корпорация показала новую РВВ-МД2 — это боеприпас малой дальности для ближнего высокоманевренного воздушного боя. Ракета создана для истребителя пятого поколения Су-57 — она должна размещаться во внутренних отсеках самолета.

Ракета «воздух – воздух» малой дальности РВВ-МД2 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Боеприпас обеспечивает поражение воздушных целей в любое время суток, с любых направлений. Известно, что он получил инерциальную систему наведения.

Еще одна новинка — гаубица 2С43 «Мальва» на колесном шасси, впервые показанная широкой публике. Основные цели такой установки — командные и опорные пункты противника, склады, укрепления, артиллерийские и ракетные батареи, районы сосредоточения вражеской техники и личного состава.

Среди техники для сухопутных войск были продемонстрированы БМП «Курганец-25», 82-мм самоходный минометный комплекс 2С41 «Дрок», модификации хорошо зарекомендовавшего себя в войсках легкобронированного тягача МТ-ЛБ и другие образцы военной техники. При их разработке или модернизации учитывался опыт, полученный в ходе спецоперации.

Особенностью нынешнего форума стало большое количество представленных беспилотных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Число производителей, демонстрирующих свои разработки в этом направлении, выросло в разы.

Большинство новинок — это небольшие БПЛА в формате квадро- и мультикоптеров. Кроме того, на форуме впервые были представлены модели FPV дронов-камикадзе.

Медицина и дополненная реальность

На форуме был представлен ряд новинок в сфере военной медицины. В частности, военные врачи презентовали технологию дополненной реальности при удалении инородных тел. Пациенту выполняется компьютерная томография, по ее данным строится 3D-модель, а с помощью специального программного обеспечения обеспечивается привязка этой модели к пациенту с высокой точностью. Это обеспечивает максимальную эффективность операции.

Демонстрация извлечения осколков с помощью магнита на стенде Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Медики из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко представили опытный образец устройства, способного извлекать металлические осколки из головного мозга с помощью электромагнита. Новый аппарат уже применяется при оказании помощи раненным в ходе СВО.

Научный подход

В рамках научно-деловой программы форума свыше 15 тысяч специалистов приняли участие в 182 круглых столах, 24 брифингах, 33 конференциях, 21 межведомственном заседании.

Экспозиция военного инновационного технополиса «Эра» стала ключевой площадкой для экспертного сообщества, отметили в Минобороны РФ. Здесь демонстрировались 99 новых разработок, которые были разделены на пять кластеров: «Технологии искусственного интеллекта», «Беспилотные летательные аппараты. Робототехнические комплексы» и другие.

На площадке клуба «Дронбиатлон» не ограничилась выставкой беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им. Здесь была предусмотрена обширная научно-деловая программа. Прошли соревнования и мастер-классы по выполнению заданий по пилотированию FPV-дронов в условиях близким к боевым.

Танки Т-90МС «Прорыв» (справа) и Т-14 «Армата» во время демонстрации возможностей вооружения и военной техники на полигоне Алабино Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

На полигоне Алабино состоялся динамический показ вооружения, военной и спецтехники Сухопутных и Воздушно-десантных войск. Всего было разыграно десять эпизодов, во время которых иностранным и российским специалистам, военным атташе стран-участниц форума продемонстрировали боевые возможности.

На форуме были представлены экспозиции 34 вузов Минобороны РФ с их новейшими разработками. В частности, единственный в России вуз по подготовке летчиков-штурманов филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске показал компьютерный тренажерный комплекс «Виртуальная кабина экипажа» самолета Ту-134Ш для обучения курсантов-штурманов. Тренажер позволяет проводить всестороннюю подготовку специалистов для работы на современных авиационных комплексах.

Трофейное собрание

Трофейная техника, захваченная во время спецоперации на Украине, пользовалась особым вниманием у участников форума. На площадке были выставлены американский БТР М-113, австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, шведский БМП CV90-40 и французский колесный танк AMX-10RCR. Великобритания была «представлена» бронеавтомобилями Husky и Mastiff, а также бронетранспортер AT-105 Saxon.

Британский бронеавтомобиль Husky TSV, представленный на выставке трофейной техники Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Были показаны и украинские модели: модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, бронеавтомобили «Варта», «Казак», бронемашина «Тритон», а также патрульные катера, захваченные в Мариуполе.

Экспозиция начала формироваться еще в августе прошлого года. Сейчас в нее входит более 870 единиц вооружения и техники.

Кино для патриотов

Так же в рамках форума прошел круглый стол «PR оборонно-промышленного комплекса: задачи, вызовы и возможности». На нем обсудили привлечение предприятий ОПК к съемкам художественных фильмов. По словам организаторов, такое кино необходимо для продвижения российского оружия на международном рынке и привлечения молодежи к работе в оборонном комплексе.

По словам генерального директора Фонда поддержки военно-патриотического кино Максима Ксензова, у российского кино начинается ренессанс, поскольку государство за последние два-три года достаточно сильно изменило подход к поддержке кинематографа.

— Мы знаем хорошие западные примеры таких проектов, мы помним советский опыт, на данный момент этого не хватает. Наша задача — попытаться создать условия и подтолкнуть продюсеров и кинокомпании, чтобы такие фильмы появлялись. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятия ОПК и формулировали свои задачи перед нами, и участвовали в создании кино, — сказал он.

АК-19 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Максим Ксензов заметил, что за рубежом активно используют всевозможные методы для продвижения своего оружия в мире, попутно пытаясь девальвировать российские достижения.

— Мы также должны использовать разнообразные инструменты для продвижения своих интересов, в том числе на мировом рынке, — выразил мнение глава Военкино.

Директор по развитию кинокомпании «Триикс Медиа» Анастасия Миронова привела данные исследования центра социального проектирования «Платформа» и «Национальной Медиа Группы». Согласно им, 60% россиян считают, что кино должно воспитывать и влиять на ценности человека, а 82% зрителей позитивно оценивают качество производимого в стране контента.

Также участники опроса выбрали несколько тематик, которые они бы хотели видеть в кино: в частности, 33% хотят видеть фильмы про историю страны и патриотизм, 22% — о военных конфликтах и их последствиях.

Кроме того, Анастасия Миронова сообщила, что впечатления от фильмов повлияли на выбор будущей профессии почти у трети россиян.

Богдан Степовой