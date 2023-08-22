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ТАСС

На "Армии" впервые показали единую систему подготовки специалистов разведдеятельности

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Военнослужащий ВС РФ на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
Военнослужащий ВС РФ на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

По словам подполковника Сергея Дурина, обучение начинается с теоретической подготовки

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Единая интеллектуальная система подготовки специалистов ведения разведывательно-ударной деятельности была впервые представлена на форуме "Армия-2023". Об этом сообщил ТАСС подполковник Сергей Дурин (Михайловская военная артиллерийская академия).

"На форуме "Армия-2023" представлена объединенная система обучения по всем разведывательным тренажерам, совместная экспозиция пяти вузов Минобороны России", - сказал Дурин.

По словам подполковника, обучение специалистов начинается с теоретической подготовки. "Информационно-справочная система "Компендиум" позволяет ознакомиться с образцами вооружения и военной техники в трехмерном формате. Опыт СВО показал возрастающую роль артиллерии, на которую возложено 80% задач в ходе спецоперации. Система позволяет создать единое информационное пространство поля боя и организовать взаимодействие средств разведки, обеспечения и огневого поражения. <…> Таким образом в вузах Минобороны РФ решается задача по подготовке специалистов для их совместных действий во время ведения разведывательно-ударных действий", - добавил Дурин.

Выставка "Военное образование" открылась 14 августа в рамках форума "Армия-2023". Экспозиция посвящена подготовке военных кадров с учетом опыта специальной военной операции. В том числе представлены интерактивный тактический полигон, тренажер по подготовке расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", интерактивная система подготовки специалистов по эксплуатации и ремонту ракетно-артиллерийского вооружения.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходил с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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