Придалась импульсу: почему потерпела аварию станция «Луна-25»

И скажется ли гибель аппарата на реализации российских программ исследования спутника Земли

Причиной гибели «Луны-25» могли стать недоработки в программном обеспечении полета, вызванные спешкой на этапе его подготовки в желании опередить индийскую станцию «Чандраян-3», заявили два источника «Известий» в космической отрасли. Руководство Института космических исследований РАН предлагало отложить запуск «Луны-25», но получило отказ, рассказал один из наших собеседников. «Роскосмос» 20 августа официально подтвердил потерю автоматической станции. Предварительной причиной нештатной ситуации названа неверная сила импульса, заданного для перевода аппарата на предпосадочную орбиту. В результате станция упала на поверхность Луны. Скажется ли это на реализации российской лунной программы — в материале «Известий».

Спешка навредила

Автоматическая станции «Луна-25» потерпела крушение из-за недоработок в программном обеспечении полета. Они в свою очередь могли быть вызваны спешкой на этапе подготовки в желании чиновников — кураторов российской лунной программы опередить индийскую станцию «Чандраян-3». Об этом «Известиям» рассказали два источника в космической отрасли.

Запуск «Чандраян-3» состоялся 14 июля — почти на месяц раньше «Луны-25», стартовавший 11 августа. Тем не менее прилуниться российский аппарат должен был 21 августа, а индийский — только два дня спустя. Это объясняли более эффективной траекторией полета.

Запуск ракеты-носителя с автоматической станцией «Чандраян-3» к Луне, Индия, июль 2023 года Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/IDREES MOHAMMED

— Наиболее вероятная причина аварии — ошибка в программном обеспечении. Такой пример уже был, когда в 2017 году при выведении аппарата «Метеор-М» запрограммировали поворот разгонного блока после отделения не в ту сторону, — поделился с «Известиями» своим мнением источник в космической отрасли.

Представители Института космических исследований РАН, который отвечал за разработку научных бортовых приборов, на одном из совещаний заявили о необходимости отложить запуск «Луны-25», рассказал еще один собеседник издания в «Роскосмосе». По его словам, ученые мотивировали просьбу тем, что необходимы дополнительные проверки программного обеспечения. При этом научный руководитель института Лев Зеленый готов был взять всю полноту ответственности за решение на себя. Однако ученым было отказано.

Официальное заявление

«Роскосмос» подтвердил гибель автоматической лунной станции «Луна-25» 20 августа. Она произошла в результате попытки перехода космического аппарата с промежуточной лунной орбиты на высоте около 100 км над поверхностью Луны на более низкую предпосадочную орбиту на высоте порядка 18 км.

«В соответствии с программой полета автоматической станции «Луна-25» 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась», — говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте «Роскосмоса».

Снимок южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, сделанный автоматической станцией «Луна-25», 17 августа 2023 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Роскосмоса»

Мероприятия по поиску «Луны-25» и попытки связаться с ней, предпринятые в течение суток после происшествия, результатов не дали.

«По результатам предварительного анализа в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — сообщил «Роскосмос».

Для выяснения причин потери «Луны-25» формируется межведомственная комиссия.

Переработали зря

Импульс, который должен был скорректировать траекторию полета автоматической станции, оказался выше необходимого в 1,5 раза, сообщила со ссылкой на свои источники научный обозреватель «Московского комсомольца» Наталья Веденеева. В результате станция «могла выйти на незамкнутую орбиту снижения, то есть прямой наводкой на Луну», предположила она.

С этой версией согласен специалист по космическим аппаратам и автор тематического Telegram-канала Илья Овчинников.

Автоматическая станция «Луна-25» вместе с разгонным блоком «Фрегат» в горизонтальном положении в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов космодрома Восточный Источник изображения: Фото: ТАСС/«Роскосмос Медиа»/Наталья Бережная

— Двигатели отработали больше, чем надо. Такая ситуация может произойти на любой ракете-носителе, разгонном блоке или космическом аппарата. Что стало причиной нештатной ситуации — программы, датчики или оборудование набора скорости, это должны определить специалисты по итогам работы комиссии, — пояснил эксперт.

Влияние на дальнейшее исследование Луны

Для развития российской космонавтики исключительно важно объективно разобраться с причинами аварии и принять действенные меры, чтобы избежать их повторения в будущем, констатировали эксперты. От выводов создаваемой межведомственной комиссии будут зависеть и кадровые решения, уверен источник «Известий» в космической отрасли.

— Учитывая, что «Луна-25» и последующие экспедиции на спутник Земли — это, по сути, национальный проект, то, возможно, пострадает кто-то из заместителей главы «Роскосмоса». Но более вероятно, что ответственным объявят кого-то из руководителей второго уровня на предприятиях, задействованных в создании станции, — предположил эксперт.

При этом он подчеркнул, что происшествие не отразится на российском векторе освоения Луны, потому что создание следующих «Луна-26», «Луна-27» уже прописано в Федеральной космической программе на ближайшие годы.

Фото: ТАСС/«Роскосмос Медиа»/Наталья Бережная Источник изображения: iz.ru

— Это не является крахом, просто нужно продолжать работу. Если есть в какой-то стадии подготовленное летное изделие, то нужно повторить миссию. Если такой возможности нет, то нужно переносить не реализованные на «Луне-25» научные исследования на следующие экспедиции, — согласился и Илья Овчинников.

Он пояснил, что следующая миссия «Луны-26» будет работать на орбите спутника Земли в 2027 году. Она проведет дистанционное зондирование его поверхности. Затем в 2028 году в составе миссии «Луна-27» на поверхности будет работать российский луноход.

Полет «Луны-25» все же не был бесполезным, подчеркнул Илья Овчинников. В частности, станция провела комплекс изменений на орбите спутника. В том числе были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.

Андрей Коршунов