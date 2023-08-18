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Техкульт

На «Армии-2023» показали масштабный макет Су-75 «Checkmate»

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Модель Су-75. Фото: Михаил Жердев

В ходе проходящего форума вооружений «Армия-2023» на специальной демонстрационной площадке подмосковной Кубинки был представлен масштабный макет перспективного российского истребителя новой модели Су-75, также известного, как «Checkmate».

При этом организаторы показали не обычную модификацию, которую общественность видела уже не один раз, а беспилотную вариацию самолета. Причем на модели отразились все нововведения добавленные в конструкцию истребителя за два года. В частности, наибольшие изменения коснулись хвостовой части — флапероны крыла существенно увеличились по площади, а угол их стреловидности теперь составляет порядка -45°, тогда как ранее он был -10°. Кроме того, инженеры изменили хвостовые балки и силовые поверхности в их окончании.

Модель Су-75. Фото: Михаил Жердев

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, которые он приводил еще на прошлогодней «Армии-2022», старт летных испытаний новейшего Су-75 запланирован на 2024 год, хотя здесь речь о пилотируемой модификации, а когда до этого этапа дойдет беспилотная версия Су-75 — неизвестно.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Checkmate
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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