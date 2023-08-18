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Техкульт

Специалисты ЦАГИ работают над новым воздушным винтом для малой авиации

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В РФ создают новый винт для малой авиации

Одним из ключевых направлений развития гражданской авиационной отрасли в России является региональная авиация, будущие самолеты для которой должны отличаться экономичностью, безопасностью, экологичностью и скоростью. Одной из организаций, специалисты которых активно работают в этом направлении, является ЦАГИ им.Жуковского.

Если точнее, к разработке проектов воздушных судов этого класса привлечены инженеры Центра комплексной интеграции технологий, ведущие работы по программе НИР с названием «MANGo», а воздушными винтами занимаются специалисты отдела аэродинамики силовых установок того же ЦАГИ. Ранее они создали перспективную аэродинамическую компоновку под шестилопастные винты, взяв за основу аэродинамические профили турбовинтовых двигателей для будущих самолетов с пассажировместимостью до 20 человек. Особенностью данной разработки стала ее увязка на начальном этапе со спецификациями двигателей, рассчитанных на скорость до 450 км/ч, дальность до 1500 км и ВПП длиной не более 650 метров. Следующим этапом стало проектирование, изготовление и испытания модели соответствующего винта, для которого специалисты ЦАГИ уже определили основные характеристики с коэффициентами мощности и тяги, а также его КПД при крейсерском полете с числами Маха от 0,36 до 0,4. Проведенные эксперименты подтвердили, что спроектированный в ЦАГИ винт для перспективных моделей самолетов региональной авиации имеет высокий КПД — порядка 90%, что подразумевает эффективность использования мощности двигателя и, соответственно, экономичность самолета при эксплуатации.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦАГИ
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