Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью.

Наша команда продолжает внимательно отслеживать развертывание польской ударной группировки войск вблизи Республики Беларусь.

В частности, нам стало известно о передислокации к белорусской границе подразделений 6-й вдбр, а так же отрядов специального назначения «Агат», «Гром» и «Нил».

В частности из состава «Гром» переброшен 2-й отряд, предназначенный для действий в лесисто-болотистой местности. Для всесторонней поддержки действий «Грома» в район Белостока переброшен «Агат». В то же время «Нил» развернул специальную оперативную группу для управления силами спецопераций и ведения радиотехнической разведки, а также с помощью БПЛА.

Одновременно к белорусской границе на аэродромы Бяла-Подляска и Белосток-Кривляны продолжается переброска вертолетов Ми-24, Ми-8 и W-3 из состава 25-й дшбр и 1-й бр АА.

В свою очередь, на аэродроме Белосток-Кривляны отмечена работа звена вертолетов UH-60 Black Hawk из состава 7-й эскадрильи ССО. Отметим, что 7-я эскадрилья в мае прошла проверку готовности к выполнению задач по предназначению.

Помимо прочего отмечена переброска к белорусской границе 120-мм самоходных минометов «Рак» (чистильщиков окопов), полевых криптографических комплексов, а так же техники для развертывания полевых узлов связи.

Следует отметить, что польские десантно-штурмовые подразделения, помимо ведения разведки и проведения диверсий, прежде всего предназначены для штурмовых действий впереди наступающей группировки сухопутных войск. Для выполнения этих задач у «штурмовиков» имеются вертолеты, которые позволяют им оперативно преодолевать значительные расстояния, захватывать, удерживать аэродромы и опорные плацдармы до подхода основных сил.

Таким образом, подтверждается наши предположения о подготовке к захвату для обеспечения стратегической наступательной операции против Республики Беларусь.

Сергей Острына