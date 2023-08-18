Ростех впервые представил инновационную ракету против града на форуме «Армия-2023»

Новая противоградовая ракета «Алазань-8М» производства Чебоксарского производственного объединения им. В.И. Чапаева Госкорпорации Ростех впервые продемонстрирована на форуме «Армия-2023». По своим характеристикам она превосходит иностранные и российские аналоги, при этом дешевле их. Первые изделия переданы в специализированные метеослужбы и уже применялись для защиты виноградников на юге России.

Использование противоградовых ракет позволяет на 70-90% сократить потери сельскохозяйственных культур от града в южных регионах страны. «Алазань-8М» отличается от хорошо зарекомендовавшей себя «Алазани-6» улучшенной конструкцией корпуса, меньшим диаметром и новым льдообразующим составом с пониженным содержанием серебра. Это позволило примерно на 20% снизить затраты на материалы и сделать новинку более доступной для гидрометеорологических служб России и зарубежных заказчиков.

Ракеты линейки «Алазань» способны поражать градоопасные облака на расстоянии до 10 и на высотах более 8 км. Реагент в их составе полностью безвреден для окружающей среды, для его производства используются только экологически чистые компоненты.

«Алазань-8М», а также проверенные временем ракеты «Алазань-6» и «Алазань-9» можно увидеть на объединенном стенде Госкорпорации Ростех в павильоне «Диверсификация».