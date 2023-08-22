Буксируемая артиллерия остается в строю

И отменяет скороспелые прогнозы о будущих войнах

Артиллерия – самый старый класс тяжелого (коллективного) оружия, доживший до наших дней. При этом до середины ХХ века она была только и исключительно буксируемой. Появившиеся во время Второй мировой самоходки были в основном узкоспециализированными – противотанковыми. Многоцелевые самоходные артиллерийские установки (САУ) стали создаваться после войны. Они очень сильно потеснили буксируемую артиллерию, но совсем «отменить» ее так и не смогли.

Преимуществами буксируемой артиллерии остаются простота, дешевизна, а также относительно небольшая масса, что делает орудия аэротранспортабельными.

СССР И США

Буксируемые орудия времен Второй мировой служили очень долго и после нее, кое-где они служат до сих пор. Причем в первую очередь это были орудия двух «главных» стран.

Так, американская 105-мм гаубица М1 разрабатывалась с 1919 года, в 1940-м она начала поступать на вооружение Вооруженных сил США под названием М2. Позже была переименована в М101, широко известна именно под этим названием. Гаубица имела дальность стрельбы 11,3 км. М101 использовалась американцами во Второй мировой, корейской и вьетнамской войнах, широко экспортировалась, оставалась на вооружении сухопутных войск США до конца 1980-х годов, а в морской пехоте свыше 300 таких орудий имеется до сих пор.

В 1960-е годы на замену М101 была разработана 105-мм гаубица М102, но полностью вытеснить предшественницу она не смогла. Лишь в 1990-е годы М101 и М102 были заменены 105-мм гаубицей М119, которая стала лицензионной копией английского орудия L-118.

Во время Второй мировой на вооружении Армии США имелись 155-мм гаубицы М59 и М114. Обе они широко экспортировались. М59 имела дальность стрельбы почти 24 км, однако в целом она оказалась не слишком удачной. Сейчас, по-видимому, ее уже нигде нет на вооружении, хотя в ряде стран это орудие остается на хранении.

М114 имела дальность стрельбы лишь около 15 км, но стала весьма популярной. На начало ХХI века количество уцелевших гаубиц этого типа в различных странах мира оценивалось почти в 10 тыс. единиц.

В сухопутные войска и морскую пехоту США с конца 1970-х начала поступать 155-мм гаубица М198 (дальность стрельбы – 24 км), она использовалась американцами в Ираке. Уже в ХХI веке этот самый Ирак получил из наличия американской армии около полутора сотен М198, из которых до полусотни в 2014 году были захвачены боевиками «Исламского халифата» (организация запрещена в РФ). В итоге ВВС США затем занимались уничтожением бывших собственных орудий. В настоящее время М198 сняты с вооружения ВС США, но более 900 остаются на хранении и постепенно экспортируются (в основном в страны Ближнего Востока).

За годы Второй мировой в США было произведено 1006 единиц 203-мм буксируемых орудий М115. Эта чрезвычайно мощная артсистема имела дальность стрельбы до 18 км, состояла на вооружении американской армии до 1970-х годов, замены не получила.

В СССР достаточно длительное время после 1945 года на вооружении оставались выдающиеся образцы буксируемой артиллерии военных лет: 122-мм М-30 (дальность стрельбы до 12 км) и А-19 (до 20 км), 152-мм МЛ-20 (максимальная дальность стрельбы – 17 км) и Д-1 (до 12,5 км).

Потом появились и послевоенные образцы – 122-мм гаубица Д-30 с максимальной дальностью стрельбы до 15 км, 130-мм М-46 (до 27,5 км), 152-мм Д-20 (до 24 км), 2А65 «Мста-Б» (до 25 км) и 2А36 «Гиацинт-Б» (свыше 30 км).

На основе перечисленных советских образцов была построена китайская артиллерия («Новая китайская стена из огня», «НВО», 05.08.22). В Иране Д-30 до сих пор производятся под названием НМ-40, М114 – как НМ-41. В Югославии на основе М101 была создана собственная 105-мм пушка М-56, а по советским лицензиям выпускались Д-30 (под названием D-30J), М-46 и Д-20. На основе последней была создана собственная гаубица М-84 «Нора» с дальностью стрельбы до 24 км. В Финляндии А-19 производилась под названием 122 К 31, ее 152-мм вариант – как 152 Н 88–31, МЛ-20 – как 152 Н 88–37.

И ДРУГИЕ

Но, разумеется, артсистемы создавались и в других странах.

Так, в 1950-е годы в Италии началось производство 105-мм гаубицы М-56 (Mod 56, не путать с одноименной югославской!) с дальностью стрельбы 10 км. До середины 1980-х было выпущено не менее 2,5 тыс. таких орудий, из которых лишь 340 для себя, остальное – на экспорт, в том числе в страны НАТО. В составе ВС Аргентины они участвовали в фолклендской войне («Война за острова», «НВО», 19.04.19), где было потеряно не менее 18 пушек. При этом уже в ХХI веке аргентинцы закупили очередную партию М-56. Более того, в 2017 году 18 единиц М-56 вернула с хранения в строй армия самой Италии.

ВС Франции в 1950-е получили на вооружение отечественную 105-мм пушку М-50 (modèle 1950) с дальностью стрельбы до 15 км.

Создание новых орудий для замены артсистем времен Второй мировой и первых послевоенных лет активно шло во второй половине 1970-х. Великобритания, ФРГ и Италия в этот период совместно создали 155-мм гаубицу FH-70 с дальностью стрельбы до 30 км, она также производилась в Японии. Одновременно ВС Великобритании приняли на вооружение 105-мм орудие L118 с дальностью стрельбы до 20 км, оно широко экспортировалось, выпускалось в США под названием М119.

ВС Швеции получили отечественную 155-мм гаубицу FH77 с дальностью стрельбы до 27 км. Она стала первым буксируемым орудием, оснащенным вспомогательной силовой установкой (это позволяло гаубице в ограниченных пределах самостоятельно перемещаться на поле боя). Кроме шведской, это орудие приобрели еще несколько армий, в том числе индийская.

Одновременно в Индии была создана 105-мм пушка IFG (Indian field gun) с дальностью стрельбы до 20 км. В 1980-е годы в развитие проекта IFG было начато производство легкого 105-мм орудия LFG (Light field gun), до 2015 года выпущено 534 единицы.

В Израиле на основе финских технологий была разработана 155-мм гаубица М-68 с дальностью стрельбы 21 км, затем был создан вариант с удлиненным стволом М-71 (дальность стрельбы увеличилась до 28 км). Кроме того, для индийской армии 71 советское орудие М-46 в Израиле переделали под новый 155-мм ствол.

В Аргентине орудие французской 155-мм САУ Мк F3 было использовано для создания буксируемого орудия L33 с дальностью стрельбы до 24 км, четыре таких орудия англичане захватили на Фолклендах. Для L33 тоже был разработан усовершенствованный вариант L45 CALA 30 с дальностью стрельбы до 39 км.

Значительное количество новых образцов буксируемой артиллерии было создано в 1980-е годы. Французская армия получила 155-мм гаубицу TRF1 с максимальной дальностью стрельбы от 24 до 30 км (правда, всего в 105 экземплярах). В Финляндии были разработаны 155-мм орудия 155 К 83 (дальность стрельбы 24 км), а затем (уже в 1990-е) 155 GH 52 (до 40 км); выпущено соответственно 113 и 73 единицы.

ВС Сингапура в 1980-е получили первую отечественную артсистему – 155-мм гаубицу FH-88 с дальностью стрельбы 19 км. Вскоре появился ее усовершенствованный вариант FH-2000 с дальностью стрельбы до 40 км и с вспомогательной энергетической установкой.

В Канаде было создано 155-мм орудие GC-45 с дальностью стрельбы до 40 км, которое в самой этой стране никогда не использовалось, но оказалось чрезвычайно популярным за его пределами. Его австрийский вариант GHN-45 активно использовался обеими сторонами ирано-иракской войны («Битва за баррель», «НВО», 28.05.21), а также был скопирован в Китае под названием PLL-01 (или WA-021), став (в самоходном варианте) основой артиллерии сухопутных войск НОАК.

Армия ЮАР использовала вариант этого орудия G-5, не менее трех таких орудий было потеряно в Анголе («Ангола – трудный путь к свободе», «НВО», 30.11.18). В 1990-е годы в ЮАР была разработана 105-мм гаубица G-7 с дальностью стрельбы до 32 км, но, видимо, в серию она так и не пойдет.

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ПЕСНИ

В ХХI веке буксируемые орудия стали в некотором смысле экзотикой. Тем не менее, их разработка не прекратилась. Самым известным новым орудием стала американская 155-мм гаубица М777. При той же дальности стрельбы, что у ее предшественницы М198, она имеет почти вдвое меньшую массу (4,2 т против 7,2 т), так что может транспортироваться на внешней подвеске вертолета СН-47 «Чинук» и конвертоплана V-22 «Оспри». США получили более тысячи таких гаубиц, также М777 поступили на вооружение армий Канады, Австралии, Индии.

В Турции была разработана 155-мм гаубица «Пантера» с дальностью стрельбы до 40 км. Аналогичные основные тактико-технические характеристики (ТТХ) имеет испанская гаубица SBS 155/52, изготовленная в количестве 111 единиц (86 для Испании, 25 для Сальвадора). В Индии начато производство 155-мм гаубицы «Дхануш» с дальностью стрельбы 38 км. В Сингапуре была создана 155-мм гаубица «Пегас» с дальностью стрельбы до 30 км.

В настоящее время использование буксируемых орудий в основных армиях мира является весьма ограниченным, но полный отказ от них пока представить сложно. А в ходе украинской кампании артиллерия переживает настоящий ренессанс, она снова полноценный «бог войны». Конечно, основную роль играют артиллерия самоходная и реактивная, но и буксируемая используется очень широко и интенсивно. Разумеется, с обеих сторон это советские буксируемые орудия – причем не только послевоенные системы: например, с российской стороны в бой пошли Д-1.

Страдать, что мы используем подобный «металлолом», глупо. Артиллерия вообще стареет гораздо медленнее, чем бронетехника и тем более авиация. Для обеспечения массированного огня орудия времен Второй мировой прекрасно подойдут. К тому же гораздо лучше, если орудие умрет в бою (хотя бы в форме полного износа механизмов), чем бесполезно сгниет на складе.

У Украины, впрочем, в дополнение к советским системам появились и западные. Причем, как и по другим классам техники, украинская армия теперь имеет целый «зоопарк» образцов: М-56 (итальянская, получена из Испании), М101, L118 и М119, FH-70, TR-F-1, М777. При этом на линии фронта реально «засветились» лишь FH-70 (потеряно не менее пяти единиц) и М777, которая стала одним из главных провалов украинской кампании в целом. Этих гаубиц потеряно как минимум 43 (возможно, значительно больше), но это даже не главное.

Можно сравнить это орудие, получившее в России предсказуемое прозвище «три топора», с другой американской артсистемой – реактивной системой залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. М142 показала на Украине весьма высокую боевую эффективность, Пентагон заказывает значительное количество этих систем для американской армии, причем не только для замены машин, переданных Украине, но и «с запасом». Кроме того, за «Химарсами» уже выстроилась очередь зарубежных покупателей. За «тремя топорами» очереди нет совсем, да и сами США пополнять их убыль не собираются, хотя отдали Киеву более 15% парка этих гаубиц.

Это орудие было создано для противопартизанской войны, подразумевающей низкий темп стрельбы, незначительный суточный расход снарядов и полное отсутствие противодействия противника. На Украине все, мягко говоря, не так. И возможность переноса М777 на внешней подвеске вертолета здесь абсолютно не востребована (недалеко бы улетел этот вертолет). Судьба «трех топоров» – просто небольшая иллюстрация того, как много устоявшихся представлений поменяет украинская кампания.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.