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ТАСС

Лукашенко считает, что цели СВО уже выполнены

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

По словам президента Белоруссии, будущая Украина уже никогда не будет столь агрессивной по отношению к РФ, как раньше

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Цели специальной военной операции выполнены, потому что будущая Украина уже никогда не будет столь агрессивной по отношению к РФ, как раньше. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.

Лукашенко спросили, говорил ли ему президент РФ Владимир Путин, при каких обстоятельствах он будет считать выполненными для России цели СВО. "Мы в таком духе с ним не обсуждали тему, - ответил белорусский президент. - Но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны". 

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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