Военная промышленность ФРГ утрачивает позиции среди экспортеров

Германские танки Leopard-2 пользовались популярностью в разных странах. Но большие боевые потери в Сирии и на Украине сделали им серьезную антирекламу. Фото с сайта www.mil.gov.ua.

Политические решения властей замедляют экспансию германского ВПК

Военная промышленность Германии имеет богатые традиции. Но современный германский ВПК уходит корнями во времена, когда существовали два германских государства: ФРГ и ГДР. Именно в старой ФРГ сформировалось его ядро.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

В военно-промышленном ландшафте объединенной Германии сохраняется наследство старой ФРГ по следующим позициям.

1. Форма собственности. Присутствие государства в структуре собственности предприятий ВПК всегда было менее 10%. Для сравнения: в моей родной Беларуси и союзной с ней России государство в этой структуре выступает монополистом.

2. Роль Федеральной службы по экономике, федеральных Министерства экономики, МИД и Министерства обороны, Федерального совета безопасности в процессе принятия решений по экспорту/импорту вооружений ФРГ. Все эти службы и ведомства на разных стадиях выдают отзывы либо разрешения экспортерам оружия.

Эти стадии вытекают из нормативно-правовой базы, заложенной в 1961 году – в год, когда была возведена Берлинская стена. Именно тогда в ФРГ был принят «Закон о контроле над оружием» и приобрел юридическую силу «Закон о внешней торговле». За прошедшие десятилетия в эти законы вносились поправки, но существо их не изменилось. В мире нет стран, где наблюдался бы более строгий контроль над экспортом вооружений, чем в ФРГ.

3. Номенклатура конечной продукции старой и новой ФРГ совпадает в части, относящейся к автобронетанковой технике, артиллерийским системам, боеприпасам, кораблям, судам, системам связи, системам управления.

4. Традиционные сферы, где сконцентрированы предприятия, находящиеся к госсобственности, замыкаются на ремонте ВиВТ. В первую очередь ремонтируются вооружения и техника бундесвера. Субъекты иностранного военного присутствия на территории ФРГ также отдают государственным заводам и мастерским свои ВиВТ для всего цикла ремонтных работ.

5. Закупка продукции военного назначения (ПВН) для госучреждений полностью исключает какую-либо децентрализацию. Это правило распространяется на всю продукцию, производимую как в ФРГ, так и за рубежом. И вновь есть смысл сравнить Беларусь и Россию с Германией. Во всех трех странах система закупок ПВН однотипна в плане централизации.

6. Сохраняется преемственность в обеспечении большей части потребностей бундесвера в ВиВТ отечественной продукцией.

7. Экономические соображения не являются главными при принятии решения об экспорте ВиВТ. Экспорт ВиВТ традиционно воспринимается как инструмент политики безопасности. Отметим наличие запрета на экспорт продукции военного назначения в страны, в которых нарушаются права человека.

8. И в старой, и в новой ФРГ очень мало военно-промышленных компаний, сконцентрированных исключительно на производстве ПВН.

9. Присутствие ФРГ в сегменте мирового рынка ВиВТ, который совпадает с пространством ЕС и НАТО, является приоритетом номер один.

10. Военная промышленность ФРГ всегда была завязана на процессах концентрации.

11. На военную промышленность распространяется программно-целевой подход к бюджетному планированию. Это германский эксклюзив. Ни в какой другой стране подобной практики нет. На мой взгляд, германский опыт в этом вопросе вполне применим на постсоветском пространстве.

РАСПРОДАЖА И ОБНОВЛЕНИЕ

Если развитие военной промышленности в объединенной Германии рассматривать в содержательном плане, то обновления здесь не меньше, чем преемственности.

Масштабные изменения в этом сегменте промышленного сектора ФРГ привели в формированию строго соответствующего всем классическим признакам военно-промышленного комплекса. А не того мифического ВПК ФРГ, который представал неким монстром под пером идеологов, обслуживавших политический режим ГДР.

Нельзя переоценивать вклад бывшей ГДР в общегерманскую военно-промышленную копилку. Но несправедливо и выносить его за скобки. В ГДР производились приборы и электроника достаточно хорошего качества. Независимые эксперты позитивно оценивали восточногерманское военное кораблестроение. Большую часть своих вооружений ГДР получала из СССР и других стран Восточного блока, но в военной кооперации внутри этого блока играла весьма заметную роль.

Военная промышленность старой ФРГ на начальном этапе истории объединенной Германии имела удельный вес в экспорте ВиВТ не более 40%. Свыше 60% экспорта составляла распродажа резервов. Четвертый и пятый кабинеты первого канцлера объединенной Германии Гельмута Коля оперативно распорядились всем ценным, что осталось от Национальной народной армии ГДР. Эти вооружения были по большей части проданы зарубежным партнерам – как из соображений бизнеса, так и по идеологическим причинам.

Александр Храмчихин пишет: «После поглощения ГДР новые ВС объединенной Германии формально достигли огромной военной мощи: 7 тыс. танков, почти 9 тыс. БМП и БТР, 4,6 тыс. артсистем, более 1 тыс. боевых самолетов. При этом Германия продемонстрировала уникальные темпы ликвидации этой мощи путем ее утилизации и распродажи «по всем азимутам», что автоматически закрыло идею реванша» («Как объединенная Германия разбазарила свою военную мощь», «НВО», 23.03.23).

Прорывными в плане экспортной ориентации стали годы, когда страной правили кабинеты во главе с преемником Коля – Герхардом Шрёдером. В 2002 году удельный вес германской военной промышленности в экспорте ВиВТ составил 65%, в 2005 году – 85%.

ЭКСПОРТНОЕ ЧУДО ФРАУ МЕРКЕЛЬ

22 ноября 2005 года эстафету от Шредера приняла первая женщина-канцлер Ангела Меркель. При ней удельный вес отечественной военной промышленности в экспорте ВиВТ перешагнул отметку в 90%.

Уже за время правления первого кабинета бундесканцлерин экспорт ВиВТ возрос на 80%. Если сравнивать итоговые показатели за 2005 и 2017 годы, получится увеличение оружейного экспорта в три раза.

На сайте naviny.by читаем: «Экспорт вооружений, одобренный Кабмином ФРГ в 2019 году, достиг в ценовом выражении рекордного значения в 7,95 млрд евро. По сравнению с 2018-м рост составлял 65%».

По итогам 2020 года экспорт несколько снизился – до 5,8 млрд евро. А 2021-й, последний год правления Меркель, запомнился пиком пандемии. Но именно в этом году был установлен рекорд: 9,35 млрд евро. Настоящее чудо. Иначе не скажешь.

В правление четвертого кабинета Меркель на долю ФРГ приходилось 4,2% мирового экспорта оружия. Меркель оставила своему преемнику страну, которая занимала четвертую строчку в списке экспортеров оружия, осуществляла поставки в 55 стран.

Принципиально важно наличие новых рынков, где прочно обосновались германские экспортеры. Присутствие старой ФРГ в том сегменте мирового рынка ВиВТ, который не совпадал ни с будущим ЕС, ни с НАТО, было ничтожным. После объединения Германии это присутствие пошло по нарастающей.

И больше всех в этом плане преуспела Ангела Меркель. Рекордный показатель связан с ее третьим кабинетом, правившим страной в 2013–2017 годах. Получатели германской продукции военного назначения не из НАТО и ЕС заплатили за нее без малого 15 млрд евро. В 2017 году доля соответствующего пространства в германском экспорте ВиВТ превысила 50% и уже не уменьшалась в последующие годы.

Германские производители ВиВТ больше всех выиграли от расширения НАТО на восток. ВиВТ, которые СССР поставлял странам Варшавского договора, не вписывались в натовские стандарты. Возник вакуум, который надо было срочно заполнить. И германцы оказались в нужном месте в нужный час.

Эра Меркель отмечена и многогранным участием ФРГ в международной военно-промышленной интеграции. Бундесканцлерин постоянно держала руку на пульсе, стремясь довести до логического конца то, что задумывали Коль и Шрёдер.

ВОЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЕВРОСОЮЗА

Становление новой ФРГ происходило в период, когда политические элиты ЕС стали всерьез задумываться о наполнении военно-промышленной составляющей европейской интеграции. Они справедливо оценивали ее как слабое звено в интеграционных процессах.

С тех пор слабое звено превратилось в сильное. Стал реальностью единый ВПК в рамках Евросоюза. И роль германской военной промышленности в этом деле была ключевой.

Германский почерк в интеграции прослеживался во внушительной номенклатуре вооружений, сопряженной с консолидацией ЕС. Совместно решались вопросы финансового обеспечения разработки образцов вооружений, привлечения лучших конструкторских кадров, направления их мысли в нужное русло.

Германия сыграла главную роль в достижении впечатляющих показателей крупнейшей европейской аэрокосмической корпорации Airbus Group. Об этом свидетельствуют разработка многоцелевых истребителей 4-го поколения Eurofighter, транспортного самолета A-400 M, беспилотников, легких и грузовых вертолетов, спутниковой системы навигации Galileo. А также очевидные подвижки в процессе создания европейской системы MUSIS (Международная космическая система получения изображений для разведки и наблюдения).

В общее интеграционное поле органически вписалось двустороннее сотрудничество. Плод франко-германского сотрудничества – многоцелевой вертолет NH-90. Германцы и голландцы совместно разработали многоцелевые колесные бронемашины Boxer.

Серьезный вклад германских компаний в развитие европейской военно-промышленной интеграции – расширение ПВН за счет многоцелевых колесных бронемашин Puma, фрегатов типа «Баден-Вюртемберг» (F125), MKS-180 Corvette, дизельной подлодки типа U-212. Преимущества интеграционных процессов в рамках ЕС наиболее успешно использовали такие германские фирмы, как Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegman, ThyssenKrupp Marine Systems, Heckler&Koch, MTU Aero Engines.

ПОЛИТИКА ШОЛЬЦА

С декабря 2021 года Германией правит коалиция в составе трех партий. Пост федерального канцлера занимает социал-демократ Олаф Шольц. В правительстве также представлены свободные демократы и «Зеленые».

С именем Шольца связан новый этап как политики национальной безопасности в целом, так и ее военной составляющей. Весной 2023 года в ФРГ утверждена Стратегия национальной безопасности. Правительство обязалось без всяких «но» и «если» расходовать 2% от ВВП на оборону. В 2022 году по инициативе Шольца был создан специальный фонд в 100 млрд евро для дополнительной финансовой подпитки бундесвера. Это подстегнуло национальный ВПК.

Артем Ломакин пришел к такому выводу: «В нынешних условиях страна намерена развивать весь военный комплекс, попутно внедряя новую модель модернизации германской военной промышленности путем увеличения цифровизации и имплементации новейших технологий в ВПК. Германский ВПК стремится использовать новейшие цифровые системы как внутри страны, так и совместно со своими зарубежными партнерами и союзниками».

В Старом Свете продолжается обсуждение идеи о создании европейской армии. Этой идее уже много лет. Несомненно, от ее реализации больше всего выиграл бы германский ВПК. Поэтому он является ее главным лоббистом. Но военные промышленники ФРГ и их коллеги из других стран ЕС прекрасно понимают, что европейская армия – дело неблизкого будущего.

Когда Шольца избрали канцлером, многие эксперты прогнозировали две вещи. Первое: стремление к значительному увеличению германского экспорта оружия. Второе: на первое место по экспорту германских ВиВТ выйдет Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), на второе – Ближний Восток, замкнет тройку Восточная Европа.

Пока прогнозы оправдываются. По итогам 2022 года экспорт составил 8,36 млрд евро. За первые шесть месяцев 2023 года – 5,22 млрд евро (на 26% больше, чем в первой половине 2022-го). Есть и такой прогноз: по итогам 2025 года экспорт германских вооружений в АТР вплотную приблизится к 8 млрд долл. Но на фоне энергетического кризиса и перспектив рецессии в ФРГ перспективы по этой части слишком туманны.

Главный вызов для германского ВПК исходит от КНР. В китайской экономике с начала 2020-х годов стало меняться отношение к военной промышленности. Это уже сказывается на табели о рангах мировых экспортеров оружия. По итогам 2022 года китайцы – четвертые, германцы – пятые.

Брест

Михаил Стрелец

Михаил Васильевич Стрелец – доктор исторических наук, профессор.