Станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

«Роскосмос»: станция «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны
Автоматическая станция «Луна-25» провела первую съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. Об этом 17 августа сообщил на своем сайте «Роскосмос».
Снимок сделан в 08:23 мск. На нем запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. В «Роскосмосе» напомнили, что с Земли он не виден и очень интересен исследователям.
«Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере», — говорится в сообщении.
Южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны
Источник изображения: Фото: Роскосмос
Также станция измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны и получила параметры окололунной космической плазмы на орбите спутника Земли.
Первое в мире изображение обратной стороны Луны получила в 1959 году советская автоматическая станция «Луна-3».
Телевизионный комплекс СТС-Л создан в Институте космических исследований РАН РФ.
Ранее, 16 августа, «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли. 14 августа Институт космических исследований РАН опубликовал первые снимки, которые станция передала специалистам.
Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли стартовала с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже, 11 августа, она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.
В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году, после чего возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.