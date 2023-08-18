Станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

«Роскосмос»: станция «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны

Автоматическая станция «Луна-25» провела первую съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. Об этом 17 августа сообщил на своем сайте «Роскосмос».

Снимок сделан в 08:23 мск. На нем запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. В «Роскосмосе» напомнили, что с Земли он не виден и очень интересен исследователям.

«Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере», — говорится в сообщении.

Южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны Источник изображения: Фото: Роскосмос

Также станция измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны и получила параметры окололунной космической плазмы на орбите спутника Земли.

Первое в мире изображение обратной стороны Луны получила в 1959 году советская автоматическая станция «Луна-3».

Телевизионный комплекс СТС-Л создан в Институте космических исследований РАН РФ.

Ранее, 16 августа, «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли. 14 августа Институт космических исследований РАН опубликовал первые снимки, которые станция передала специалистам.

Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли стартовала с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже, 11 августа, она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году, после чего возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.