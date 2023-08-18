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ТАСС

Лукашенко: Украина за время контрнаступления получила 45 тыс. погибших и покалеченных

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Раненые украиснкие военнослужащие
Раненые украиснкие военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

По словам белорусского лидера, у России есть в резерве корпус в 250 тыс. человек

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Украина потеряла за время контрнаступления убитыми и покалеченными 45 тыс. человек, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У вас на [Украине] за время контрнаступления 45 тыс. человек погибло и калеками ушли. <...> Потери у вас на фронте - 1 к 8", - сказал Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко, размещенном на ее YouTube-канале.

По его словам, в то же время у России есть в резерве корпус в 250 тыс. человек. "250 тыс. резерва, вооруженные современной техникой. Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь - они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье", - сказал Лукашенко.

По его словам, уже нет тех мотивированных, "идеологически настроенных нациков". "Они все погибли уже. Кто здесь воюет уже? Те, кого вы на улицах поймаете и сюда привезете, они не подготовлены. Ну и немного военных, - отметил Лукашенко. - Они не справятся с этой машиной. Россия перестроилась. У России сегодня на фронте новейшее оружие. Уже беспилотников хватает. Уже совсем другая армия. И самое опасное - они имеют 250 тыс. добровольческий корпус".

По словам Лукашенко, российские войска "сидят в обороне" не потому, что не могут наступать. "Не нужно. А вы идете, понимаете, как обколотые и выпившие. Вы идете наперевес, как в кино немцев показывают. Идете на эти баррикады, но вы не доходите даже, это мы видим, до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами", - сказал Лукашенко.

В новость была внесена правка (19:45 мск) - меняется число погибших и раненых.  

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