Контракты Министерства обороны России на форуме "Армия-2023"

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", Министерством обороны Российской Федерации на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" были подписаны с предприятиями ОПК и вручены предприятиям госконтракты на сумму более 400 млрд рублей. Об этом 16 августа 2023 года сообщил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

152-мм/47 самоходная гаубица на колёсном шасси 2С43 "Мальва" разработки АО "ЦНИИ "Буревестник" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод") в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2023". По своим баллистическим характеристикам орудие примерно соответствует западным гаубицам калибра 155-мм/39. Кубинка, 15.08.2023 (с) Михаил Жердев

"Сегодня подписаны 11 и вручены девять государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей", - сказал Гуляев. Он уточнил, что в результате выполнения вышеуказанных госконтрактов в ВС РФ поступят более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

Известные подписанные контракты:

Министерство обороны России и АО "ЦНИИ "Буревестник" подписали контракт на изготовление и поставку 152-мм самоходных артиллерийских орудий 2С43 "Мальва".

Министерство обороны России и АО "ЦНИИ "Буревестник" подписали контракт на изготовление и поставку модернизированных 120-мм минометных комплексов на шасси автомобиля "Урал-43206" 2С12А.

Министерство обороны России и АО "ЦНИИ "Буревестник" подписали контракт на изготовление и поставку 120-мм минометов 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

Министерство обороны России и АО "ЦНИИ "Буревестник" подписали контракт на изготовление и поставку 82-мм минометов 2Б24.

Министерство обороны России и АО "Специальное конструкторское бюро МО РФ" подписали контракт на изготовление и поставку многофункционального робототехнического комплекса разминирования "Уран-6".

Министерство обороны России и АО "Научно-производственное объединение "Стрела" подписали контракт на изготовление и поставку артиллерийских радиолокационных комплексов.

Министерство обороны России и АО "НПП "Рубин" подписали контракт на изготовление и поставку полевых подвижных комплексов связи с дополнительной защитой экипажа и оборудования П-234ПМБ.

Министерство обороны России и АО "НИМИ им. В.В. Бахирева" подписали контракт на изготовление и поставку 152-мм выстрелов с осколочно-фугасным снарядом.

Министерство обороны России и АО "НПО "Базальт" подписали контракт на изготовление и поставку 120-мм выстрелов с осколочно-фугасной миной ОФ-843Б.

Министерство обороны России и АО "Ярославский судостроительный завод" подписали контракт на изготовление и поставку морских буксиров проекта 23470.

Министерство обороны России и АО "Сокольская судоверфь" подписали контракт на изготовление поставку катеров-торпедоловов проекта 1388Н3ТМ.

Известные врученные контракты:

Министерство обороны России вручило АО "Ижевский электромеханический завод (ИЭМЗ) "Купол" контракт на изготовление и поставку зенитных ракетных комплексов "Тор-М2".

Министерство обороны России вручило АО "Электроавтоматика" контракт на изготовление и поставку новых командно-штабных машин Р-177М.

Министерство обороны России вручило компании ООО "Протей спецтехника" контракт на изготовление и поставку портативных многофункциональных комплексов связи.

Министерство обороны России вручило АО "НПО "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) контракт на изготовление и поставку управляемых ракет 9М723-1К5 для оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Министерство обороны России вручило АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) контракт на изготовление и поставку противокорабельных крылатых ракет.

Министерство обороны России вручило АО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" контракт на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет 9М317М для комплекса "Бук-М3".

Министерство обороны России вручило АО "Научно-производственное объединение (НПО) "Сплав" контракт на изготовление и поставку 300-мм реактивных снарядов для РСЗО "Торнадо-С".

Министерство обороны России вручило АО "НПО "Прибор" контракт на изготовление и поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д (7П36Д) с осколочной гранатой.

Министерство обороны России вручило холдингу АО "Вертолёты России" дополнительное соглашение к контракту на изготовление и поставку вертолётов Ми-8АМТШ-В.