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Интерфакс-АВН

"Швабе" планирует наращивать производство беспилотников

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения планирует холдинг "Швабе", сообщил заместитель генерального директора компании Александр Стаценко.

"Сейчас это направление активно развивается, и холдинг планирует наращивать производство дронов, совершенствовать существующие беспилотные аппараты и создавать новые", - сказал Стаценко, которого цитирует в четверг пресс-служба.

По её данным, в этом году ОКБ "Астрон" холдинга "Швабе" демонстрирует на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" модернизированный квадрокоптер вертолётного типа БПЛА-400Т.

"В компактный дрон встроена отечественная тепловизионная камера, позволяющая выполнять задачи по разведке местности и целеуказанию вне зависимости от времени суток и погодных условий", - сказано в сообщении.

Пресс-служба информирует, что холдинг выступает соорганизатором чемпионата БПЛА "Дронбиатлон" на форуме "Армия", организатором которого является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России. Соревнования пройдут 17 и 18 августа.

"В этом году в командном и личном зачетах чемпионата примут участие военнослужащие-операторы БПЛА, добровольцы-выпускники специализированных школ и победители соревнования дронов "Архипелаг". В командной игре операторы продемонстрируют разведывательные возможности беспилотных аппаратов и будут соревноваться в искусстве поражения мишеней. В личном зачёте участники покажут своё мастерство в пятикилометровой гонке, сбросят снаряды на движущиеся и статичные мишени и преодолеют трассу, оснащённую средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - сказано в сообщении.

Конкурсантов оценят представители Минобороны России и специалисты холдинга "Швабе".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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