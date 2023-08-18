Белоруссия получила от России вертолеты Ми-35

Белоруссия получила от России боевые вертолеты Ми-35. Об этом 17 августа сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.

«Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию», — сказано в сообщении.

Как отмечает ведомство, вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Белоруссии и военно-технического развития с РФ.

Ранее, 14 августа, министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023». Они обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

6 апреля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко указал, что Москва и Минск намерены и дальше расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере.

В начале февраля сообщалось, что Белоруссия в течение года получит эскадрилью российских вертолетов Ми-35. Отмечалось, что также запланирована поставка самолетов Су-30СМ.