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ТАСС

Российские инструкторы подготовили более 1 тыс. военнослужащих армии Таджикистана

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Танки армии Таджикистана
Танки армии Таджикистана.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Таджикистана

Подготовка велась на 201-й военной базе, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. младших специалистов армии Таджикистана закончили обучение под руководством инструкторов Центрального военного округа в 2023 учебном году. Подготовка велась на 201-й российской военной базе, сообщили в пресс-службе округа.

"Практическая часть подготовки военнослужащих проходила сразу на двух учебно-тренировочных полигонах Самбули и Ляур по 14 военным специальностям. <...> Средний курс обучения длился около трех месяцев. Таким образом, в течение 2023 года в два этапа обучено более 1 тыс. военнослужащих Республики Таджикистан", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди военных специальностей - механик-водитель и наводчик-оператор танка Т-72, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", наводчик самоходного артиллерийского орудия 2С1 "Гвоздика", наводчик бронетранспортера БТР-80, разведчик, гранатометчик.

Обучение завершилось выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов. Подготовка специалистов российскими военнослужащими ведется с 2015 года.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты и связи. 

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