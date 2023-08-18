В РФ создан боеприпас калибром 23 мм с управляемым подрывом против дронов

В России создали первый боеприпас с управляемым подрывом в калибре 23 мм, который позволит эффективно сбивать дроны из зенитных орудий. Об этом стало известно в четверг, 17 августа, на форуме «Армия-2023».

«В этом калибре в нашей стране впервые удалось реализовать управляемый подрыв в боеприпасе калибра 23 мм», — сообщил «РИА Новости» источник из оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По его словам, разработка позволит значительно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа квадракоптеров и дронов.

Он также отметил, что в ближайшее время планируется провести первые испытания нового боеприпаса, после чего снаряд будет предложен потенциальным заказчикам.

На форуме «Армия-2023» были представлены также новейшие колесные гаубицы «Мальва». Отмечалось, что нововведения, в частности, связаны с дальностью стрельбы и скорострельностью. 16 августа Минобороны РФ подписало контракт на поставку этих систем российской армии.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, это оружие идеально подходит для десантников. «Мальва» менее тяжелая, чем гусеничные самоходные артиллерийские установки САУ, отметил специалист. У Воздушно-десантных войск (ВДВ) самыми главными орудиями были «Спрут», «Нона», а теперь будет большего калибра, 152 мм, добавил он.

В тот же день сообщалось, что в целом Минобороны РФ подписало с предприятиями ОПК госконтракты более чем на 400 млрд рублей. После выполнения этих госконтрактов ВС России получат более 2,5 тыс. образцов военной и специальной техники и вооружения, а также более 1,8 млн единиц средств поражения.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.