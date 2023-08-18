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Швейцария из-за конфликта на Украине хочет укрепить свою армию

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Улица Аугустинергассе в Цюрихе
Улица Аугустинергассе в Цюрихе.
Источник изображения: © Фото : Roland zh

Швейцария к 2030 году собирается увеличить оборонный бюджет до 1% внутреннего валового продукта (ВВП), а также укрепить сотрудничество с ЕС и НАТО из-за украинского конфликта, сказано в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета республики.

" Чтобы наилучшим образом выполнить свою основную миссию, заключающуюся в защите Швейцарии и ее населения, завтра, как и сегодня, армия должна укрепить свою обороноспособность на всех участках операций", — говорится в тексте документа.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин, президент России, назвал ее задачей защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются геноциду и издевательствам "со стороны киевского режима". По словам Путина, основная цель операции — освобождение Донбасса и обеспечение условий, гарантирующих безопасность России. По словам президента, Москва 30 лет делала попытки договориться с НАТО о нормах безопасности в Европе, но сталкивалась либо с обманом, либо с давлением и шантажом, а НАТО тем временем неуклонно расширяется и приближается к границам России.

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Страны
Россия
Украина
Швейцария
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
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