Швейцария к 2030 году собирается увеличить оборонный бюджет до 1% внутреннего валового продукта (ВВП), а также укрепить сотрудничество с ЕС и НАТО из-за украинского конфликта, сказано в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета республики.

" Чтобы наилучшим образом выполнить свою основную миссию, заключающуюся в защите Швейцарии и ее населения, завтра, как и сегодня, армия должна укрепить свою обороноспособность на всех участках операций", — говорится в тексте документа.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин, президент России, назвал ее задачей защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются геноциду и издевательствам "со стороны киевского режима". По словам Путина, основная цель операции — освобождение Донбасса и обеспечение условий, гарантирующих безопасность России. По словам президента, Москва 30 лет делала попытки договориться с НАТО о нормах безопасности в Европе, но сталкивалась либо с обманом, либо с давлением и шантажом, а НАТО тем временем неуклонно расширяется и приближается к границам России.