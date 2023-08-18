Херш заявил, что ЦРУ заранее предупреждало Блинкена о провале контрнаступления Киева

Публицист рассказал, что, по словам источника в американской разведке, в администрации президента США это проигнорировали

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Представители ЦРУ заранее предупреждали госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина не сможет добиться успеха в результате контрнаступления в этом году, однако в администрации президента США это проигнорировали. Об этом сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье на платформе Substack со ссылкой на источник в американской разведке.

"Он [Блинкен] узнал от ЦРУ, что украинское наступление не будет удачным. Это было устроенное [президентом Украины Владимиром] Зеленским шоу, в которое поверили в американской администрации", - приводит Херш слова собеседника.

При этом на ожиданиях от контрнаступления Киева строились большие планы. Херш утверждает, что встреча по украинскому урегулированию в Джидде должна была стать венцом "молниеносного весеннего наступления Украины". "Но пока Россия продолжает сдерживать украинское наступление и не давать ему продвигаться", - отмечает Херш.

Американский журналист добавил, что встреча в Джидде была идеей помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который видел в ней "эквивалент "Версаля" Вудро Вильсона, встречу великого альянса свободного мира после победы над ненавистным врагом". "Еще одна ошибка. Но кто их уже считает?" - приводит Херш слова своего собеседника в американской разведке.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.