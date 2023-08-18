Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2025 год

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5», разработку которой ведет ракетно-космический центр «Прогресс», запланирован на 24 декабря 2025 года. Соответствующую информацию представили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на АО РКЦ «Прогресс» в Самаре 17 августа.

Ему показали цех сборки и испытаний ракеты-носителя «Союз-5» и представили информацию о развитии «Прогресса».

Так, создание ракеты-носителя «Союз-5» должно завершиться 25 ноября 2025 года, к августу планируют завершить монтаж оборудования на космодроме Байконур, а на 24 декабря 2025 года намечен сам пуск ракеты.

«Союз-5» — российская ракета-носитель среднего класса. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты.

Ранее, 28 июля, в ракетно-космическом центре «Прогресс» заявили, что пуск метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью может состояться в 2028–2030 годах. Пока ведется техническое проектирование ракеты, после чего начнется разработка конструкторской документации и испытания. Затем наступит очередь полета.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ» будет иметь многоразовую возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и метане.

Планируется, что она придет на смену эксплуатируемым в настоящее время ракетам «Союз-2».