Войти
ТАСС

Иран начал работу над новыми спутниками Pars-2 и Pars-3

243
0
0
Iran_flag
Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks.

Они предназначены для дистанционного зондирования Земли

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Иранское космическое агентство приступило к разработке новых спутников Pars-2 и Pars-3. Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил глава организации Хасан Салари.

Эти спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли, отмечает Tasnim.

Ранее иранские специалисты представили модели еще двух новых спутников - Nahid-2 и Tolo-3. Nahid-2 является телекоммуникационным спутником, срок службы которого составит два года. Предполагается, что его выведут на орбиту на высоте 500 км. Tolo-3 станет самым крупным и тяжелым зондом, построенным на территории исламской республики. Его масса составит не менее 100 кг.

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Компании
ООН
Похожие новости
16.04.2021
Иран в кольце врагов
22.10.2019
Без войны: в Германии рассказали о победах Путина
25.02.2019
Космос перестанет быть мирным
08.02.2018
"Те, кто сегодня критикует Иран, будут бороться за него"
30.03.2015
"Панцирь" санкций не боится
07.07.2014
Япония атакует? Причины окончания политики пацифизма в Японии ("The Washington Post", США)
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 05:56
  • 2612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.08 05:41
  • 14
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 18.08 05:35
  • 54317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.08 04:38
  • 1
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 18.08 00:01
  • 3
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 18:40
  • 12
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени