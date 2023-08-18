Иран начал работу над новыми спутниками Pars-2 и Pars-3

Они предназначены для дистанционного зондирования Земли

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Иранское космическое агентство приступило к разработке новых спутников Pars-2 и Pars-3. Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил глава организации Хасан Салари.

Эти спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли, отмечает Tasnim.

Ранее иранские специалисты представили модели еще двух новых спутников - Nahid-2 и Tolo-3. Nahid-2 является телекоммуникационным спутником, срок службы которого составит два года. Предполагается, что его выведут на орбиту на высоте 500 км. Tolo-3 станет самым крупным и тяжелым зондом, построенным на территории исламской республики. Его масса составит не менее 100 кг.

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.