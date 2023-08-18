Сенатор заявил, что мир с Украиной может быть только на условиях России

Сенатор: мир с Украиной может быть лишь с сохранением за Россией новых регионов

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мир с Украиной может быть заключен только на условиях России, с сохранением в составе РФ Крыма и новых регионов, другого варианта нет, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале.

Представителей стран НАТО застали врасплох слова главы офиса генсека альянса Стиана Йенссена о том, что Украина может получить членство в блоке в обмен на передачу части своей территории в пользу России, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов. Ранее газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.

"Украине предлагают отказаться от притязаний на утраченные территории и заключения мира с Россией ради вступления в НАТО… Понятное дело, что эти территории - по всем законам наши, и мы их не отдадим. Но просто интересна логика натовцев. Скоро будут предлагать государствам-претендентам на вступление отказаться от собственного суверенитета ради попадания в альянс. Хотя по сути многие его члены уже и так утратили независимость и попали под тотальный контроль США", - написал сенатор. По словам Бондарева, "мир с Украиной если и будет когда-то заключен, то только на условиях России, с сохранением в составе России Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", он добавил, что "иного варианта мы не рассматриваем".

Политик также подчеркнул, что в составе Украины много спорных по принадлежности территорий. "По сути и Киев - мать городов русских, и вообще все земли до реки Збруч, то есть до Западной Украины, исторически должны принадлежать России. Очень правильно пишет заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Анатольевич Медведев о том, что столица Украины должна переместиться во Львов", - написал законодатель.

Бондарев считает, что натовцы больше не хотят помогать Украине отвоевывать утраченные земли. "Страны альянса все еще продолжают снабжать Украину оружием и техникой, но лишь потому, что видят в этой стране остатки потенциала к причинению России неприятностей. То есть не из симпатии к Украине, а из ненависти к России", - заключил он.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.