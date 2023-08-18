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Военное обозрение

Financial Times: Киев проводит спешную передислокацию критически важного вооружения

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские власти пытаются увести из-под удара и сохранить дорогостоящее и критически важное вооружение, особенно после российских ударов по местам дислокации ВВС Украины.

Как пишет газета Financial Times, ссылаясь на неназванные источники, на Украине идёт спешная передислокация особо важного вооружения, а также и квалифицированного персонала, который его обслуживает.

Издание отмечает, что последние российские удары по объектам на западе Украины имели целью вывести из строя боевые самолёты, использовавшиеся для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp.

Чтобы вывести это и другое критически важное оружие из-под удара, его решили как можно быстрее переместить в другие пункты дислокации. При этом речь идёт не о разовой передислокации, а о постоянной смене мест расположения. Сообщается, что в этих целях украинским пилотам приходится совершать постоянные перелёты между десятками авиабаз и коммерческих аэропортов.

Для того чтобы обезопасить воздушное пространство страны, Киев добивается от Запада увеличения поставок средств ПВО и ускорения передачи Украине истребителей F-16.

Напомним, что в ночь на 15 августа ВС России нанесли один из самых массированных ракетных ударов по территории Украины. Удары в основном пришлись на военные аэродромы и объекты, где ремонтируется и модернизируется военная техника НАТО.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
SCALP
Компании
Минoбороны РФ
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