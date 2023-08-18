Austal Australia передала Микронезии второй патрульный катер класса "Гардиан"

ЦАМТО, 17 августа. Компания Austal Australia сообщила о состоявшейся 11 августа на предприятии компании Austal Australia в Хендерсоне (Западная Австралия) церемонии передачи патрульного катера класса "Гардиан" представителям властей Федеративных Штатов Микронезии.

Это 16-й катер, построенный в рамках реализуемого правительством Австралии проекта (SEA 3036) по замене патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона.

Переданный катер стал вторым из двух катеров класса "Гардиан", предназначенных для поставки Федеративным Штатам Микронезии. Первый катер, "Тосиво Накаяма" (Tosiwo Nakayama), был передан 11 марта 2022 года.

Как заявил главный исполнительный директор Austal Limited Пэдди Грегг, новый катер стал первым из двух катеров серии, которые будут поставлены во второй половине 2023 года. Оставшиеся четыре катера должны быть доставлены в 2024 году.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров "Гардиан" в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Контракт включал опционы, первый из которых на поставку двух дополнительных катеров был реализован в апреле 2018 года. В ноябре 2022 года правительство Австралии заключило с Austal Limited контракт на поставку еще одного патрульного катера класса "Гардиан". Он будет поставлен заказчику в сентябре 2024 года.

Таким образом, общее количество кораблей, которые будут построены Austal, возросло до 22 ед., а стоимость проекта превысила 350 млн. австр. долл.

Катера планируется передать правительствам 12 государств, включая Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Соломоновы Острова, Острова Кука, Кирибати, Маршалловы Острова, Палау, Самоа, Тувалу, Восточный Тимор и Вануату.

Первый катер, 401 "Тед Диро", был передан правительству Папуа-Новой Гвинеи в декабре 2018 года. Согласно графику, программа завершится во второй половине 2024 года.

Новые стальные 39,5-метровые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону, будут способствовать обеспечению безопасности в регионе, борьбе с транснациональной преступностью и защите морских ресурсов.