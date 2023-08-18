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Столтенберг: НАТО не видит изменений в ядерных силах России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Как заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического блока, НАТО не видит каких-либо изменений в составе ядерных сил России, которые вынудили бы альянс принимать меры.

"Мы не видели никаких изменений в их ядерных силах, которые заставили бы нас изменить наши силы и способ их организации. До сих пор мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны", — заявил Столтенберг в интервью программе Dagbladet TV на ежегодной неделе Arendalsuka.

Владимир Путин, президент России, в марте сказал, что Минск и Москва договорились о том, что в Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. Лидер России подчеркнул, что страна не нарушает международные обязательства и сделает то же, что делают Соединенные Штаты в течение десятилетий, размещая в Европе тактическое ядерное оружие.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
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