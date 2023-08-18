В США рассказали, как Вашингтон трижды встал на пути Москвы и Киева

После начала боевых действий Россия и Украина трижды предпринимали попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, пишет TAC. Обе стороны шли на уступки, однако успеху переговоров каждый раз мешали Соединенные Штаты.

Тед Снайдер

Соединенные Штаты препятствуют серьезным переговорам и затягивают конфликт на Украине.

В нынешних комментариях по поводу украинского конфликта крайне редко упоминается тот факт, что в первые недели после начала российской специальной военной операции Москва и Киев предприняли три отдельные и основательные попытки достичь мирного соглашения путем переговоров. У этих переговоров было несколько важных общих моментов. Все они могли положить конец военным действиям еще до того, как украинская инфраструктура была разрушена, Киев потеряла огромное множество своих граждан, а риск неконтролируемой эскалации резко возрос. Во всех трех случаях Украина заявляла о своей готовности отказаться от идеи членства в НАТО. И во всех трех случаях Соединенные Штаты воспрепятствовали успеху переговоров.

Эпизод 1: Белоруссия

25 февраля 2022 года, то есть спустя день после начала специальной военной операции, президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал о том, что он готов отказаться от идеи вступления Киева в НАТО. Зеленский объявил, что он не боится обсуждать с Россией нейтральный статус Украины и гарантии безопасности. Его уступка стала первым свидетельством того, что цели Киева и Москвы можно каким-то образом согласовать и что начавшемуся конфликту можно положить конец дипломатическим путем.

Скорее всего, к уступкам Зеленского подтолкнуло сразу множество причин. Первой из них стала мощь российского наступления. Второй – ясное понимание того, что НАТО, скорее всего, не пригласит Украину в свои ряды. 26 февраля, то есть на второй день конфликта, Зеленский заявил: "Мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО <…> Нам необходимо обсудить окончание российской операции. Нам необходимо обсудить прекращение огня".

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк тоже заявил, что "Украина хочет мира и готова к переговорам с Россией, в том числе по вопросу о нейтральном статусе и членстве в НАТО". 25 февраля в интервью агентству Reuters Подоляк подчеркнул: "Если переговоры возможны, их необходимо провести. Если в Москве скажут, что они хотят провести переговоры, в том числе по вопросу нейтрального статуса, мы этого не боимся. Мы можем обсудить и это".

Кроме того, Зеленский выразил свое разочарование в связи с поведением НАТО. "Я спросил их: вы с нами? Они ответили, что они с нами, но они не хотят принимать нас в альянс. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают", – сообщил он 25 февраля.

27 февраля, то есть на третий день военных действий, Москва и Киев объявили, что проведут переговоры в Белоруссии. Отправляясь туда, украинская делегация была готова обсуждать нейтралитет. Зеленский заявил: "Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской делегацией без всяких предварительных условий". После первого раунда переговоров представители обеих сторон вернулись домой для консультаций, предварительно определив приоритетные темы. Что еще важнее, между ними Он прошел третьего марта в Белоруссии, недалеко от белорусско-украинской границы.

Однако, хотя Украина была готова обсуждать нейтралитет и окончание российской военной операции, Соединенные Штаты этого не хотели.25 февраля – в тот самый день, когда Зеленский заявил, что Украина "не боится говорить с Россией" и что он "не боится говорить про нейтральный статус", – официальному представителю Госдепартамента Неду Прайсу (Ned Price) на пресс-конференции был задан вопрос: "Что Соединенные Штаты… что вы думаете о продуктивности таких переговоров?" При этом репортер имел в виду конкретно переговоры в Белоруссии. Он назвал их "переговорами между Россией и Украиной, проходящими в Минске". И Прайс ответил: "Теперь мы наблюдаем, как Москва предлагает вести дипломатические переговоры под дулом пистолета, пока ее ракеты, минометы и артиллерия наносят удары по украинскому народу (информация не соответствует действительности – прим. ИноСМИ). Это не настоящая дипломатия. В таких условиях настоящей дипломатии быть не может". То есть Соединенные Штаты сказали переговорам в Белоруссии твердое "нет".

17 декабря 2021 года, за два месяца до начала спецоперации на Украине, Россия направила Соединенным Штатам и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Главными требованиями Москвы были отказ от расширения альянса на Украину и отказ от размещения оружия и войск в этой стране. 26 января Соединенные Штаты и НАТО отклонили требование России предоставить ей письменных гарантий того, что Украина в НАТО не вступит. По словам советника госсекретаря Энтони Блинкена Дерека Шолле (Derek Chollet), Соединенные Штаты сообщили Москве, что вступление Украины в альянс никогда даже не было предметом обсуждения. Путин просто пояснил, что "фундаментальные опасения России были проигнорированы".

Россия официально отреагировала на это 17 февраля 2022 года. В заявлении МИД страны говорилось, что Соединенные Штаты и НАТО не дали "конструктивного ответа" на базовые требования России. В нем также подчеркивалось, что, если Соединенные Штаты и НАТО и дальше будут отказываться предоставить ей "юридически обязывающие гарантии безопасности", "Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера".

Начавшаяся через неделю специальная военная операция как раз и была теми самыми "мерами военно-технического характера", которые Москва пообещала Вашингтону в случае, если она так и не получит гарантий нерасширения НАТО на Украину. Если российская спецоперация задумывалась как стремительный удар, призванный заставить Киев дать обещание не вступать в альянс – обещание, которого Москва не сумела добиться от Вашингтона, – то этой цели вполне можно было достичь в Белоруссии в первую же неделю вооруженного конфликта. Но Соединенные Штаты этому помешали.

Эпизод 2: Беннет

Вторая серия переговоров продемонстрировала наличие четкой закономерности. Тогда снова появился шанс положить конец военному конфликту, и Украина вновь озвучила свою готовность рассмотреть идею нейтралитета. И выяснилось, что то сопротивление, которое Соединенные Штаты продемонстрировали в феврале, было вовсе не единичным явлением, ставшим результатом обстоятельств в конкретный момент времени – в момент переговоров в Белоруссии, – а вполне четким политическим курсом.

Шестого марта, спустя всего несколько дней после завершения второго раунда переговоров в Белоруссии, израильские СМИ сообщили, что Нафтали Беннет, занимавший в то время пост премьер-министра Израиля, неожиданно приехал Москву, чтобы встретиться с Путиным в попытке взять на себя роль посредника. После встречи с Путиным Беннет дважды говорил с Зеленским. Он также пробеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и вылетел в Германию для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В то время подробности этих встреч практически не разглашались. Но в интервью второго февраля 2023 года Беннет рассказал детали того, о чем им удалось договориться, насколько близки они были к успеху в своих переговорах и что произошло дальше. По словам Беннета, "Зеленский обратился с просьбой связаться с Путиным". "Зеленский позвонил мне и попросил связаться с Путиным", – рассказал израильский политик. Затем Беннет сообщил Соединенным Штатам, что он пользуется "доверием обеих сторон" и что "Путин ко мне прислушивается – я могу быть посредником".

За этим последовала череда телефонных разговоров между Беннетом и Путиным, а также между Беннетом и Зеленским. Затем Беннет вылетел в Москву для встречи с Путиным, а далее в Германию для консультаций с Шольцем. Результатом стал "достигнутый путем переговоров марафон проектов" мирного урегулирования.

"Все, что я предпринимал, было полностью скоординировано с Байденом, Макроном, Джонсоном, Шольцем и, конечно же, Зеленским", – сказал Беннет.

По словам Беннета, пока Соединенные Штаты говорили ему, что "шансов на успех нет", Путин сообщил ему, что "мы можем договориться о прекращении огня". Чтобы достичь перемирия, российский президент пошел на "огромные уступки", утверждает политик. Когда Беннет спросил Путина, собирается ли тот убить Зеленского, он ответил: „Я не буду убивать Зеленского”. Российский президент также "отказался" от требования "разоружить Украину".

Зеленский тоже пошел на "огромную уступку". По словам Беннета, Путин пожаловался на невыполненное Западом обещание относительно расширения НАТО и попросил Беннета передать сообщение Зеленскому: "Пообещай мне, что ты не вступишь в НАТО, я не буду наступать". "Зеленский отказался от членства в НАТО", – рассказал израильский политик.

Дав обещания не вступать в НАТО, Зеленский хотел получить гарантии безопасности. Путин же считал, что получение гарантий безопасности от крупных западных держав равносильно вступлению в НАТО. Беннет предложил Украине отказаться от стремления получить гарантии безопасности натовского образца, сделав выбор в пользу "израильской модели" и создав сильную, независимую армию, которая способна самостоятельно защищать свою страну. И Путин, и Зеленский согласились с этим вариантом.

Получив от них нужные обещания, Беннет вылетел в Германию и передал эту информацию Шольцу, американцам, Макрону и Джонсону. "Борис Джонсон занял агрессивную позицию. Макрон и Шольц были более прагматичны. Байден занял позицию “и нашим, и вашим”". Однако Соединенные Штаты продолжили придерживаться своей схемы препятствования мирному урегулированию, которая впервые проявила себя в Белоруссии. По словам Беннета, Запад принял решение "продолжить наносить удары по Путину".

"То есть Соединенные Штаты заблокировали усилия?" – спросил журналист Беннета. "Они заблокировали их", – ответил политик. Его рассказ о том, что именно звучало во время этих частных бесед, противоречит версии, которую одновременно озвучил один высокопоставленный украинский чиновник. Он пожаловался, что "Беннет предлагает нам сдаться" – но это заявление было нацелено скорее на широкую общественность. Источники, "осведомленные о деталях встречи", сообщили тогда, что Зеленский считает это предложение "трудным", но не "невозможным" и что "разногласия между сторонами не слишком велики".

Как утверждал журналист Барак Равид (Barak Ravid) в статье для издания Axios, Россия была готова уступить по следующим пунктам: ограничить процесс демилитаризации территорией Донбасса, отказаться от смены режима в Киеве и сохранить суверенитет Украины. Зеленский сказал, что он "охладел" к идее вступления в НАТО и что он находит предложение Путина "не таким экстремальным, как ожидалось".

И снова, как и в Белоруссии, Соединенные Штаты "заблокировали" шансы на восстановление мира.

Эпизод 3: Стамбул

В марте и начале апреля 2022 года переговоры переместились в Стамбул. Турция была довольно многообещающим кандидатом на роль посредника. У нее сложились крепкие отношения с Россией, и она отказалась разорвать их после начала военных действий. Турция также поддерживает связи с Украиной. Когда накануне начала боевых действий ВСУ собирались на восточной границе с Донбассом, они были вооружены беспилотниками, предоставленными именно Анкарой.

Переговоры в Турции оказались самыми плодотворными из всех. Их итогом стала "предварительная договоренность" о мирном урегулировании.

К 20 марта Зеленский, похоже, уже смирился с тем, что "открытая дверь НАТО" для Украины была не более чем уловкой. В интервью агентству CNN он заявил, что лично просил лидеров стран-членов альянса "прямо сказать, что они собираются принять нас в НАТО через год, два или пять, просто сказать прямо и четко – или сказать “нет”. И их ответ был очень ясным: вы не вступите в НАТО, но формально двери останутся открытыми".

На переговорах в Стамбуле в конце марта Зеленский исходил из осознания этого факта. Он заявил о готовности дать обещание не вступать в НАТО. 29 марта украинские делегаты объявили, что Киев готов согласиться на нейтралитет, если будет подписано некое международное соглашение, по условиям которого западные государства, такие как Соединенные Штаты, Франция и Великобритания, предоставят Украине юридически обязывающие гарантии безопасности.

Фиона Хилл (Fiona Hill) и Анджела Стент (Angela Stent) написали в журнале Foreign Affairs следующее:

"По словам нескольких бывших высокопоставленных американских чиновников, с которыми мы побеседовали, в апреле 2022 года представители Москвы и Киева, по всей видимости, достигли предварительной договоренности по основным пунктам временного соглашения: Россия отойдет на те позиции, которые она занимала до 23 февраля, когда она контролировала часть территорий Донбасса и весь Крым, а взамен Украина пообещает не добиваться членства в НАТО, получив при этом гарантии безопасности от ряда стран".

Недавно Путин рассказал новые подробности той договоренности. 13 июня 2023 года, отвечая на вопросы военных корреспондентов в Кремле, он подтвердил, что "мы в Стамбуле договорились". Затем Путин раскрыл ранее неизвестный, но очень важный факт: предварительное соглашение было достигнуто не только на словах. Итогом переговоров стал подписанный документ: "Не помню, как его фамилия, могу ошибиться, поэтому прошу прощения, по-моему, господин Арахамия возглавлял переговорную группу со стороны Украины в Стамбуле. Он даже парафировал этот документ". И Россия тоже его подписала: "В ходе переговоров в Стамбуле мы же парафировали этот документ, долго, долго спорили, бодались там и так далее, но документ-то такой толстый, и он парафирован: с нашей стороны Мединским, с их стороны – их руководителем переговорной группы".

17 июня Путин пошел еще дальше. На встрече с делегацией лидеров африканских стран, которые тоже попытались выступить посредниками в мирных переговорах, российский президент представил парафированный проект соглашения. Держа этот документ в руках, Путин сказал:

"Хочу обратить ваше внимание на то, что при содействии того же Президента Эрдогана, как вы знаете, в Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке и мер доверия, о которых Вы сказали, и по подготовке самого текста договора. Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева – он поставил там свою подпись. Вот он, он есть".

В соглашении под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" говорилось, что Украина сделает "постоянный нейтралитет" неотъемлемой частью своей конституции. Как сообщает информационное агентство RT, "Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Китай и Франция указаны в качестве гарантов". Если это действительно так, получается, Путин смягчил позицию, которую он озвучил в разговорах с Беннетом и согласно которой соглашение о гарантиях безопасности с крупными державами равносильно вступлению в НАТО.

Как и на переговорах с Беннетом, Россия отказалась от требования о полной демилитаризации Украины, хотя между предложениями Москвы и Киева по-прежнему оставались некие разночтения в отношении численности ВСУ и количества танков, самолетов и ракетных установок.

Однако в дело снова вмешались Соединенные Штаты. "[Мы же] сделали это, – сказал Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле. – [Но] они просто выбросили [соглашение] потом, и все". В беседе с африканскими лидерами Путин пояснил: "Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти … выбросили это всё на свалку истории. <…> Они отказались от этого". Путин намекнул, что за этим стоит Вашингтон: "Потому что в конечном итоге это интересы Соединенных Штатов. И мы понимаем, что ключ к решению проблем – на их стороне".

Авторы упомянутой выше статьи Foreign Affairs подтвердили не только изложенную Путиным версию о заключении предварительного соглашения с Украиной, включая обещание не вступать в НАТО, но и его заявление о том, что именно Соединенные Штаты воспротивились мирному урегулированию конфликта. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что, организуя переговоры сторон, Анкара "и не думала, что российско-украинский конфликт затянется еще дольше". Но, по его словам, "в НАТО есть страны, которые хотят продолжения". "После встречи министров иностранных дел НАТО сложилось впечатление, что среди государств-членов альянса были те, кто хотел, чтобы конфликт продолжался – пусть он продолжается, и пусть Россия слабеет", – пояснил Чавушоглу.

И такое впечатление сложилось не только у него. Заместитель председателя правящей партии Эрдогана Нуман Куртулмус (Numan Kurtulmus) тоже намекнул на то, что Соединенные Штаты чинят препятствия и стремятся достичь собственных, более глобальных целей. В интервью CNN TURK он сказал: "Мы знаем, что наш президент разговаривает с лидерами обеих стран. В некоторых вопросах им удалось достичь прогресса и даже добраться до конечной точки, а потом вдруг мы увидели, что конфликт набирает обороты. Кто-то пытается воспрепятствовать заключению мира. Соединенные Штаты заинтересованы в затягивании этого конфликта. Есть те, кто хочет, чтобы он продолжался. Путин и Зеленский собирались подписать соглашение, но кто-то не захотел этого делать".

В список стран-членов НАТО, "которые хотят, чтобы конфликт продолжался", наряду с Соединенными Штатами входит и Великобритания. Девятого апреля Борис Джонсон, занимавший тогда пост премьер-министра страны, поехал в Киев, чтобы осадить Зеленского и сообщить ему, что на президента России Владимира Путина "нужно оказывать давление, а не договариваться с ним". Даже если Украина склонна подписать соглашение с Россией, "Запад к этому не готов", – утверждал он.

Почему нет мира?

Почему Соединенные Штаты и Великобритания не захотели, чтобы Зеленский заключил с Путиным соглашение?

Когда на пресс-конференции 21 марта 2022 года представителю Госдепартамента Неду Прайсу задали вопрос о "готовности Зеленского к поискам дипломатического решения", он отверг идею урегулирования конфликта путем переговоров – даже если такое урегулирование отвечает интересам самой Украины. "Этот конфликт во многих смыслах больше России, больше самой Украины", – ответил Прайс. То есть Соединенные Штаты отказали Украине в возможности заключить с Россией соглашение, которое отвечало бы интересам Киева, чтобы заставить его продолжить борьбу ради достижения более масштабных целей Америки и ради ее "ключевых интересов".

В самом начале этого военного конфликта было целых три реальных возможности достичь мира путем переговоров. В третий раз, по словам Путина, стороны даже подписали предварительное соглашение. И Россия, и Украина пошли на "огромные уступки" – Киев в том числе обещал не добиваться вступления в НАТО. Но каждый раз Вашингтон пресекал попытки найти дипломатическое решение и восстановить мир, подталкивая стороны к затягиванию и обострению конфликта – все ради реализации собственных интересов Соединенных Штатов.