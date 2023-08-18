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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" среди лидеров роста в ближайшей перспективе назвали Су-57Э

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Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э.
Источник изображения: © Пресс-служба Ростеха

Также компания видит среди лидеров роста разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, ЗРС С-350Е "Витязь", ЗРПК "Панцирь-С1М"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. "Рособоронэкспорт" видит среди лидеров роста в ближайшей и среднесрочной перспективе в том числе истребитель пятого поколения Су-57Э, разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, ЗРС С-350Е "Витязь", ЗРПК "Панцирь-С1М".

"Среди лидеров роста в ближайшей и среднесрочной перспективе сегодня "Рособоронэкспорт" видит истребитель пятого поколения Су-57Э, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, ЗРС С-350Е "Витязь", ЗРПК "Панцирь-С1М", фрегат проекта 22356, ТОС-2 и другие", - сообщил генеральный директор компании Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба.

Как отметил Михеев в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу на "Армии-2023", форум играет огромную роль в развитии военно-технического сотрудничества страны с иностранными государствами благодаря демонстрации партнерам новых образцов отечественного вооружения и военной техники. По его словам, ожидается, что к 2030 году доля новых образцов российской продукции на мировом рынке будет превалировать над производимыми сегодня в пропорции 90% к 10%.

Как сообщили журналистам в пресс-службе компании по итогам работы на форуме "Армия-2023", "Рособоронэкспорт", кроме демонстрации продукции РФ заказчикам, посетил выставочные площадки иностранных партнеров. Михеев высоко оценил экспозиции Индии, Ирана и Китая, добавили в пресс-службе.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Ил-76
Ил-76МД
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