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ТАСС

В России испытали систему, помогающую самолетам держать курс в условиях помех

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Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

Новые доплеровские измерители разработаны входящим в "Росэлектронику" Рыбинским заводом приборостроения

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" завершил испытания малогабаритных доплеровских измерителей скорости и угла сноса (ДИСС) для самолетов, вертолетов и беспилотников, которые помогут держать курс без спутниковой навигации и в условиях радиоэлектронных помех. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

Новые доплеровские измерители разработаны входящим в "Росэлектронику" Рыбинским заводом приборостроения (РЗП). В составе автономных систем навигации оборудование позволяет летательным аппаратам автоматически держать курс даже в сложных метеоусловиях, обстановке радиоэлектронных помех и при отсутствии спутниковой связи.

"Особенность этих измерителей скорости в том, что они могут стыковаться с навигационными комплексами летательных аппаратов различных типов вне зависимости от времени их создания. Это позволяет применять приборы как для модернизации летного парка, так и в составе перспективной техники. В ближайшее время мы планируем провести цикл летных испытаний совместно с ЛИИ им. Громова, а в 2024 году приступить к серийному производству", - заявил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

В рамках военно-технического форума "Армия-2023" представлены два типа измерителей - Д-055МЦ (самолетный) и Д-055МС (вертолетный). Оба устройства могут применяться в беспилотных летательных аппаратах. Оборудование построено на отечественной элементной базе.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
ЛИИ им. Громова
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