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ТАСС

Столтенберг заявил, что НАТО будет помогать Украине до победы

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

Генсек альянса добавил, что "украинцы стабильно продвигаются, хотя ситуация остается крайне неопределенной"

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. НАТО будет поддерживать Украину до ее победы. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Норвегии.

"НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне", - привело агентство Reuters ответ Столтенберга на вопрос о возможных территориальных уступках Киева для завершения конфликта и возможного членства этой страны в НАТО.

15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил шведской газете Verdens Gang, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. Комментируя его слова, Столтенберг заявил: "Главный его [Йенссена] сигнал и мой главный сигнал в том, что политика НАТО остается неизменной, мы поддерживаем Украину". "Условия мира должны определять украинцы, задача НАТО - поддерживать украинцев. Только они могут решать, когда появятся условия для переговоров и что будет приемлемо за столом переговоров", - полагает Столтенберг.

Комментируя тяжелые проблемы украинского наступления, он сказал: "Украинцы стабильно продвигаются, хотя ситуация остается крайне неопределенной". 

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Страны
Норвегия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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