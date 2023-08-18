В России создали материал, делающий военных "невидимыми" для тепловизоров

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации.

В Академии РХБЗ создали накидку, делающую военных "невидимыми" для тепловизоров

КУБИНКА (Московская область), 17 авг – РИА Новости. Операторы научной роты Военной академии РХБЗ разработали особый трехслойный материал, накидка из которого способна полностью скрыть силуэт военнослужащего от работы тепловизоров, следует из материалов, представленных ими в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Разработана и экспериментально оценена накидка для военнослужащего, позволяющая полностью скрыть его след от работы тепловизоров или дронов с тепловизионными камерами", - говорится в материалах.

Отмечается, что материал состоит их трех слоев: внутреннего, отражающего инфракрасное (ИК) излучение от тела пользователя; среднего, поглощающего ИК-излучение; и внешнего, отражающего ИК-излучение от внешней среды.

Вместе с накидкой из материала был разработан капюшон со специальными очками, защищенными от тепловизионных средств разведки. Его применение позволит военнослужащему вести наблюдение, оставаясь незамеченным.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".