Российский робот "Маркер" научили стрелять быстрее и точнее человека

Российский робот "Маркер" научили стрелять значительно быстрее и точнее человека
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 17 авг – РИА Новости. Испытания боевого робота "Маркер" показали, что при оснащении стрелково-гранатометным модулем он способен поражать цели значительно точнее и быстрее, чем человек. Это следует из доклада исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.
Отмечается, что высокие показатели робот показал как при стрельбе со стационарной позиции, так и в движении. Приводы оптико-электронного прицельного блока и вооружения разделены, что позволит РТК поражать несколько мишеней в зоне видимости одновременно.
Как следует из выступления Дудорова, сейчас "Андроидная техника" работает над повышением точности и избирательности стрельбы, а также над поражением высокоскоростных воздушных целей.
"Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
Ранее Дудоров рассказал РИА Новости о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном его компании специально под запуск с платформы "Маркер". По его словам, робот получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников.
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