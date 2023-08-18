Российский робот "Маркер" научили стрелять быстрее и точнее человека

Российский робот "Маркер" научили стрелять значительно быстрее и точнее человека

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 17 авг – РИА Новости. Испытания боевого робота "Маркер" показали, что при оснащении стрелково-гранатометным модулем он способен поражать цели значительно точнее и быстрее, чем человек. Это следует из доклада исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.

"При выполнении упражнений мотострелкового отделения (автоматическое распознание целей) двухконтурный стрелково-гранатометный модуль со скоростными безредукторными приводами позволял РТП "Маркер" значительно быстрее и точнее поражать цели по сравнению со стрелком", - говорится в докладе, представленном в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023".

Отмечается, что высокие показатели робот показал как при стрельбе со стационарной позиции, так и в движении. Приводы оптико-электронного прицельного блока и вооружения разделены, что позволит РТК поражать несколько мишеней в зоне видимости одновременно.

Как следует из выступления Дудорова, сейчас "Андроидная техника" работает над повышением точности и избирательности стрельбы, а также над поражением высокоскоростных воздушных целей.

"Платформы уже сейчас могут поражать микро-БЛА и много других сложных целей гораздо быстрее и эффективнее, чем это может сделать человек. В проекте "Маркер" оператор присутствует только на этапе принятия решения на выполнение задачи", - говорится в докладе.

"Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований в кооперации с ведущими научными коллективами страны. Робототехнический комплекс массой около 3 тонн, по данным разработчиков, обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

Ранее Дудоров рассказал РИА Новости о беспилотном летательном аппарате БАС-80, разработанном его компании специально под запуск с платформы "Маркер". По его словам, робот получит возможность запускать рои малоразмерных дронов-камикадзе, в будущем на него можно будет установить до 100 таких беспилотников.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".