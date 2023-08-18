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ТАСС

Германия передала Украине две пусковые установки системы ПВО IRIS-T SLS

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IRIS-T SLM
IRIS-T SLM.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Christoph Schmidt

Также Берлин отправил Киеву 10 радиолокационных станций GO12

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине 2 пусковые установки системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS и 10 радиолокационных станций наземного наблюдения GO12. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 4 359 дымовых снарядов калибра 155 мм, 8 сменных систем для погрузчиков грузоподъемностью 15 тонн, а также несколько прицепов и полуприцепов.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Как отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Министр обороны страны Алексей Резников заявлял, что украинские войска почти израсходовали запасы ракет для нее. Он указывал, что Украина не производит таких боеприпасов, а также не имеет возможности их просить, поэтому необходима западная техника.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. ФРГ является вторым поставщиком вооружений после США.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как подчеркивала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием. 

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