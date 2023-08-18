ОАК заявила о "драматичных темпах" выпуска некоторых боевых самолетов

Слюсарь: производство некоторых боевых самолетов с начала СВО выросло кратно

КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Производство некоторых типов боевых самолётов с начала СВО увеличилось кратно и идёт "драматичными темпами", заявил РИА Новости гендиректор "Объединённой авиационной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь на полях форума "Армия-2023".

"Производство боевых самолётов некоторых типов увеличилось в России с начала СВО в разы, и увеличение идёт везде драматичными темпами. Если ещё к этому добавить, что с нас никто не снимал обязательства по ВТС, то технологически задача становится ещё более сложная", - сказал Слюсарь.

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