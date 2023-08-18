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РИА Новости

Источник: в РФ разработали противодроновый снаряд с управляемым подрывом

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Источник: в РФ разработали боеприпас калибра 23 мм с управляемым подрывом

МОСКВА, 17 августа/ Радио Sputnik. В России разработан боеприпас калибра 23 миллиметра с управляемым подрывом, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "Армия–2023".

"В нашей стране впервые удалось реализовать управляемый подрыв в боеприпасе калибра 23 миллиметра. Разработка позволит кратно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа коптеров и дронов", – рассказал собеседник РИА Новости.

Уточняется, что снаряды с управляемым подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем, что позволяет, например, эффективнее поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – боеприпас взрывается над ней.

Кроме того, такие снаряды позволяют образовать поле из поражающих элементов точно на траектории полета воздушной цели.

Боеприпас калибра 23х152 миллиметра применяется, в основном, в советских спаренных зенитных установках ЗУ-23-2 и орудиях на их базе, сейчас существует несколько проектов модернизации зенитки.

Радио Sputnik писало, что ВС РФ начали получать модернизированные снаряды "Краснополь".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
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