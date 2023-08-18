Штатный двигатель для Су-57 требует доработки, заявил глава ОАК

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" в Кубинке.

Глава ОАК Слюсарь: штатный двигатель для истребителя Су-57 требует доработки

КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Штатный двигатель (двигатель второго этапа) для истребителя пятого поколения Су-57 требует доработки и продолжения испытаний, заявил генеральный директор "Объединенной авиационной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь РИА Новости на полях форума "Армия-2023".

Ранее ряд высокопоставленных представителей ОПК заявляли о том, что испытания "Изделия 30", то есть турбореактивного двухконтурного двигателя второго этапа, должны завершиться в 2022 году.

"Двигатель второго этапа для самолета пятого поколения Су-57 уже есть, он летает, реально проходит испытания, но они закончатся не послезавтра. Мы не отступаем от модели, согласованной с Минобороны, разговоры о том, что его нет, пустые. Но как любой принципиально новый двигатель, он требует доработки, требует еще испытаний", - сказал Слюсарь.

По его словам, команда "работает профессионально, деньги выделены". Сейчас на Су-57 стоят промежуточные двигатели АЛ-41Ф1.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".