Штатный двигатель для Су-57 требует доработки, заявил глава ОАК

Глава ОАК Слюсарь: штатный двигатель для истребителя Су-57 требует доработки
КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Штатный двигатель (двигатель второго этапа) для истребителя пятого поколения Су-57 требует доработки и продолжения испытаний, заявил генеральный директор "Объединенной авиационной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь РИА Новости на полях форума "Армия-2023".
Ранее ряд высокопоставленных представителей ОПК заявляли о том, что испытания "Изделия 30", то есть турбореактивного двухконтурного двигателя второго этапа, должны завершиться в 2022 году.
По его словам, команда "работает профессионально, деньги выделены". Сейчас на Су-57 стоят промежуточные двигатели АЛ-41Ф1.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".