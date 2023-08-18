На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил

Минобороны провело на "Армии-2023" круглый стол по вопросам гособоронзаказа

КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. На "Армии-2023" обсудили повышение оперативности закупок для нужд Вооруженных сил РФ в условиях текущих вызовов, сообщили журналистам в Минобороны.

Как отметили в министерстве, в четверг на форуме департаментом госзакупок военного ведомства был проведен круглый стол, посвященный закупкам по государственному оборонному заказу и для нужд ВС РФ. "Предметом встречи стали вопросы повышения оперативности и результативности закупок в условиях новых экономических и политических вызовов, а также особенности импортозамещения на фоне ухода с российского рынка значительного количества иностранных компаний", - рассказали в Минобороны.

В заседании участвовали представители Минобороны, Минфина, Минпромторга, ФАС, Федерального казначейства, организаций оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны уточнили, что участниками круглого стола "была отмечена важность продолжения в современных мировых реалиях работы по дальнейшему созданию системы гибкого регулирования законодательства о контрактной системе". Круглый стол посетили более 450 человек.

РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".