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ЦАМТО

ВС Сомали получили многоцелевые вертолеты Белл-412

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Bell 412
Bell 412 Воздушного крыла Ямайки.
Источник изображения: key.aero

ЦАМТО, 17 августа. Как сообщает Shephard Media со ссылкой на сомалийские СМИ, правительство Сомали получило партию вертолетов Белл-412 и некоторое количество вооружения для усиления борьбы с исламистской радикальной группировкой "Аш-Шабаб".

Два вертолета Белл-412, предположительно, были доставлены в Могадишо в июле. Недавно они были замечены при поддержке войсковых операций в центральных районах страны.

Белл-412 может применяться для выполнения различных задач, включая перевозку войск, медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции. Как заявлено, еще три вертолета должны прибыть до конца этого года.

На текущий момент не ясно, заплатили ли власти Сомали за Белл-412 или получили их безвозмездно. По сообщениям национальных новостных каналов, пилоты, техники и спецподразделения прошли подготовку применению новых вертолетов в Турции.

Ранее, в 2020 году, Турция уже безвозмездно передала властям Сомали различную военную технику и оборудование, включая 12 бронемашин "Кирпи" и десяток грузовых автомобилей в рамках двусторонних соглашений о военном сотрудничестве.

По данным Shephard Defense Insight, у Турции имеется 13 вертолетов Белл-412. Поэтому не исключено, что Анкара решила продать или подарить часть этих машин Сомали.

В последние месяцы правительство Сомали также получило несколько партий новых вооружений от союзных стран, включая 120-мм минометы, зенитные установки ЗУ-23 и тяжелое вооружение. Власти также работают над улучшением подготовки войск и улучшением их разведывательных возможностей.

В начале 2023 года США пообещали предоставить Сомали военную помощь на сумму около 9 млн. долл., в первую очередь, для усиления возможностей противодействия боевикам группировки "Аш-Шабаб".

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  • В новости упоминаются
Страны
Сомали
США
Турция
Продукция
Bell-412
Проекты
2020-й год
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