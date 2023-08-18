Подлодку "Великие Луки" передадут ВМФ до конца года

Ее построили корабелы "Адмиралтейских верфей" для Северного флота

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 (шифр "Лада"), построенная корабелами "Адмиралтейских верфей" для Северного флота (СФ), будет передана ВМФ до конца 2023 года. Об этом ТАСС сообщил глава предприятия Андрей Веселов в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Передача подлодки "Великие Луки" флоту планируется до конца года", - сказал он.

Дизель-электрическая субмарина "Великие Луки" была заложена 10 ноября 2006 года, перезаложена 19 марта 2015 года, спущена на воду 23 декабря 2022 года.

Головная подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург" долгое время находилась в опытной эксплуатации в составе СФ. По данным источников ТАСС, она планируется к списанию. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

МВТФ "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.