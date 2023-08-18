Успешно применяемый в зоне СВО новый российский ударный дрон «Гранат-ПГ» показали на форуме «Армия-2023»

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Спецоперация на Украине дала необходимый толчок российской промышленности, в том числе и в сфере создания и производства беспилотной авиации. В последне время российские компании все чаще демонстрируют свою продукцию на различных выставках, причем половина этих изделий уже применяется в зоне СВО.

На проходящем в Подмосковье форуме "Армия-2023" разработчики из КБ "Астрон" представили новый ударный беспилотник с функциями бомбардировщика, способный наносить удары по вражеским целям с помощью выстрела ПГ-7ВЛ от гранатомета РПГ-7. Дрон с названием "Гранат-ПГ" впервые представлен широкой публике, хотя активно и успешно применяется российскими военными на Украине.

Как пояснили разработчики, боевая часть от РПГ-7 была выбрана ими для дрона в связи с тем, что ее легко найти, эти выстрелы всегда под рукой. Так что снарядить и запустить беспилотник труда не составит.

Аппарат предназначен для нанесения удара при помощи противотанковой гранаты ПГ-7ВЛ. Это старый добрый боеприпас, который всегда есть в наличии у российских подразделений, комплекс хорош тем, что у военнослужащих не возникнет проблем с поиском боевой части

- приводит ТАСС слова представителя КБ.

Беспилотник относится к типу FPV-дронов, т.е. управляется от первого лица. Дальность его применения составляет до 5 км, максимальная скорость - 140км/час, полезная нагрузка - 1,6 кг. Дрон оборудован тепловизионной камерой высокого разрешения, способная засечь человека с расстояния 200 метров, а технику - с 500. Беспилотник устойчив к воздействию РЭБ, управление идет по защищенным каналам связи.